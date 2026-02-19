Голлівуд бреше нам про пояси астероїдів: наскільки складно пролетіти через них

У фантастичних фільмах дають неправильне уявлення про астероїдні пояси, наповнені великою кількістю космічних каменів.

У різних голлівудських фантастичних фільмах можна побачити, як герої на космічному кораблі пролітають через пояс астероїдів або в нашій Сонячній системі, або в іншій зоряній системі. При цьому те, що показують у фільмах, не має відношення до реальності, пише Science Focus.

У фільмі 1980 року "Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь" Хан Соло і його друзі намагаються втекти від імперських сил, які їх переслідують, пролітаючи на космічному кораблі через астероїдне поле. Дроїд C-3PO зауважує: "Шанси на успішне проходження астероїдного поля становлять приблизно 3720 до 1".

Кадри демонструють хаотичне, щільне астероїдне поле, що складається з каміння, що кружляє і обертається в космосі, яке розташоване близько одне до одного. Цей сценарій неодноразово обігрувався в різних фантастичних фільмах.

Але реальність зовсім інша, принаймні для поясу астероїдів у Сонячній системі. Він розташований між орбітами Марса і Юпітера і наповнений приблизно мільйоном космічних каменів різного розміру, які залишилися від формування планет. Є навіть теорія, що це уламки зруйнованої мільярди років тому планети.

Ґрунтуючись на знаннях про об'єм поясу астероїдів та оцінці кількості й розміру космічних каменів, астрономи вважають, що середня відстань між астероїдами становить майже 1 мільйон кілометрів. Таким чином, проміжки між астероїдами досить великі, щоб забезпечити нормальний проліт між ними.

Фактично, кілька космічних зондів уже зробили це. Першим був апарат NASA "Піонер-10", який 1972 року пролетів через головний пояс астероїдів Сонячної системи завширшки приблизно 225 мільйонів кілометрів за 7 місяців.

Хоча на той час планувальники місії не знали точної щільності головного пояса астероїдів, їхнє припущення виявилося правильним, і зонд пролетів крізь нього неушкодженим.

Відтоді через головний пояс астероїдів пролетіли ще 8 космічних апаратів: "Піонер-11", "Вояджер-1", "Вояджер-2", "Улісс", "Галілео", "Кассіні", "Нові горизонти" і "Юнона". Жоден з них не летів за заздалегідь обраним курсом, щоб уникнути зіткнення з астероїдами, і жоден з них не зіткнувся з космічним камінням.

В інших зоряних системах ситуація може бути іншою. Там каміння в поясах астероїдів може знаходитися набагато ближче одне до одного, тобто такі пояси можуть бути більш щільними. Але такі пояси астероїдів не можуть довго проіснувати, адже їхнє каміння буде постійно стикатися і руйнуватися, перетворюючись на космічний пил.

Таким чином, типовий науково-фантастичний сценарій щільного рою швидко рухомих астероїдів майже напевно не зустрічається в природі.

