Живут в пустыне и лают как собаки: названы самые странные кошки в мире (видео)

Песчаные кошки идеально приспособлены для жизни в пустынных районах и к ночному образу жизни. Однако они также являются одними из немногих кошек в мире, которые лают как собаки.

Львы, тигры и домашние кошки — возможно, наиболее известные представители кошачьих во всем мире. Однако существует целый ряд более мелких видов кошачьих, которые весьма необычны, но редко встречаются в природе, пишет IFLScience.

Песчаная кошка (Felis margarita) — довольно миниатюрные существа с длиной тела всего около 45-57 сантиметров, однако их хвост может быть в полтора раза длиннее, добавляя еще 28-35 сантиметров к ее длине. При этом вес миниатюрных животных составляет всего от 1 до 3 килограммов.

Песчаные кошки могут быть миниатюрными, однако они идеально приспособлены: животные ведут преимущественно ночной образ жизни, охотятся, используя свой острый слух для обнаружения добычи. Они также являются единственными представителями семейства кошачьих, обитающими исключительно в пустынных районах. Предыдущие исследования показали, что представители этого вида предпочитают песчаные пустыни, где они могут охотиться на мелких грызунов, особенно колючих мышей, песчанок и тушканчиков. Впрочем, в их рацион также входят птицы, зайцевые лебеди, а порой и рептилии. Например, в пустыне Сахара ученые наблюдали, как песчаные кошки охотятся на гадюк, порой закапывая свою добычу, чтобы вернуться к ней позже.

По словам ученых, песчаные кошки в основном ведут одиночный образ жизни, однако собираются вместе в период размножения. Для этого они используют характерный брачный крик, похожий на лай собаки или тюленя. Громкий звук дополняет их превосходный слух, позволяя им находить друг друга на пустынном ландшафте.

Ареал распространения песчаной кошки весьма фрагментарен: известно об отдельных особях в Северной Америке и некоторых частях Азии. Однако в большинстве своем песчаные кошки предпочитают настоящие пустынные местообитания от Марокко, через Аравийский полуостров, до таких стран, как Пакистан, Казахстан и Сирия.

К слову, песчаные кошки — опытные землекопы. Они сами роют норы и выкапывают добычу из песка. Их лапы покрыты длинной густой шерстью, защищающей их от горячего пустынного песка. Это также означает, что они оставляют очень мало следов, что делает этих неуловимых кошек еще более сложными для отслеживания учеными.

