Светятся в лесу: олени разбрасывают по лесу странные ультрафиолетовые следы (видео)

Не секрет, что самцы оленей оставляют на деревьях свои пахучие метки, однако новое исследование показывает, что они также оставляют в лесу странные светящиеся следы.

Известно, что олени способны видеть ультрафиолетовый свет, но новое исследование показывает, что они также способны оставлять светящийся свет, видимый в диапазоне длин волн. Авторы считают, что их открытие проливает свет на то, как животные общаются друг с другом и как воспринимают окружающую среду, пишет Science Alert.

Самцы белохвостых оленей (Odocoileus virginianus) известны тем, что оставляют следы в лесу во время осеннего брачного сезона. Животные трутся рогами о деревья и лесную подстилку, сбрасывая бархатистую оболочку рогов — таким образом они оставляют в лесу свои пахучие метки.

Эти метки, известные как "следы от трения оленей" и царапины от запаха на земле служат ориентирами для других животных, указывающими на присутствие оленя: предупреждают соперников и призывают потенциальных партнеров. Однако новое исследование показывает, что запах, вероятно, не единственный язык, используемый оленями.

Команда из Университета Джорджии в США обнаружила, что эти метки также "светятся" в ультрафиолетовом диапазоне, который, как показали предыдущие исследования, способен воспринимать глаз оленей.

Это первый случай, когда ученые задокументировали доказательства того, что какое-либо млекопитающее действительно использует фотолюминесценцию в своей среде обитания, хотя фотолюминесценция, вызванная ультрафиолетовым излучением у млекопитающих, изучается уже более века.

Авторы также отмечают, что их работа соответствует большинству критериев, необходимых для того, чтобы утверждать, что фотолюминесценция действительно выполняет биологическую функцию.

Отметим, что новое исследование было проведено в исследовательском лесу Уайтхолл площадью 337 гектаров, где олени обитают свободно. Команда наблюдала за животными в течение примерно двух месяцев осенью 2024 года и смогли отследить "следы оленей" — 109 следов от потертостей и 37 царапин — и возвращалась к каждому из них ночью с ультрафиолетовыми фонариками, излучающими свет с пиковыми значениями 365 нм и 395 нм.

Обе длины волн в изобилии присутствуют в небе на закате и рассвете — время, когда олени наиболее активны. Более того, предыдущие исследования уже показали, что олени могут видеть отражения или излучения этих волн — то есть, животные легко могут разглядеть эти метки.

Неясно, какая часть этого свечения исходит от деревьев и кустарников, а какая — от остатков оленьих выделений. Например, оленья моча содержат порфирины и аминокислоты, которые возбуждаются под воздействием более длинных ультрафиолетовых волн. Считается, что фенолы и терпены, выделяемые железами лба самцов оленей, обладают аналогичными свойствами. Когда олени повреждают растения, они обнажают древесный лигнин и растительные терпены — соединения, также известные своей фотолюминесценцией. Впрочем не так важно, что именно является причиной фотолюминесценциии, факт остается фактом — эти следы оставляют олени.

