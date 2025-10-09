У собак появились конкуренты: ученые научили оленей команде "ко мне" (фото)

В новом исследовании ученые сосредоточились на дрессировке оленей – в результате им удалось научить животных команде “ко мне”. Предполагается, что изучение команд может помочь смотрителям давать лекарства и проводить санитарные осмотры.

Дрессировка животных в неволе, по словам ученых, может быть полезна для санитарных осмотров и дачи лекарств – важная часть работы, но и она не лишена сложностей. Хотя логистика играет свою роль, индивидуальные особенности животного также играют важную роль, как обнаружили исследователи в Бразилии, когда им удалось успешно обучить оленей базовым командам, пишет IFLScience.

В Бразилии 12 больших мазама (Mazama americana) участвовали в исследовании, целью которого было оценить реакцию оленей на повседневные действия незнакомого человека. Результаты указывают на то, что олени могут проявлять высокую реакцию в ответ на стимул, что отражает их адаптацию к дикой природе как вида-добычи.

По словам ученых, для правильного обращения с благородными оленями не рекомендуется применять физическое сдерживание из-за риска травмирования самих животных и людей. Благородные олени не отличаются крупными размерами, но могут достигать 65 сантиметров в высоту и весить около 30-40 килограммов.

Вместо этого ученые использовали для обучения оленей такие методы, как положительное подкрепление. Например, жираф, живущий в зоопарке Великобритании, стал первым, кто научился пользоваться ингалятором.

Иллюстрация взаимодействия благородного оленя и тренера в процессе обучения Фото: PLOS ONE

В ходе исследования ученые хотели проверить, насколько хорошо олени могут реагировать на команды и насколько они будут реагировать. Ученые провели три теста. Первый тест проверял реакцию оленей на незнакомого человека, находящегося в их стойле. Человек входил в стойло и останавливался тем, где олени могли его легко видеть. За оленями наблюдали, чтобы определить, приближаются ли они к человеку. Через 12 минут человек пытался погладить оленя по шее, и оленей оценивали по степени их беспокойства.

Во втором тесте ученые наблюдали, подпрыгивали ли олени при переводе из стойл в бокс для манипуляций длиной около 10 метров. В третьем эксперименте человек выполнял серию движений, чтобы наблюдать, как олени реагируют на легкие прикосновения к задней части и спине.

Кроме того, ученые обучали оленей определенным командам, таким как "ко мне", подкрепляя обучение угощением в виде кусочков банана. Команда обнаружила, что более смелые олени, скорее всего, лучше адаптируются и лучше усваивают команды.

Ариэль, Чико, Фелипе и Маркиньос демонстрировали позитивное поведение, и для привыкания к командам потребовалось всего семь сеансов. Три других оленя, Кида, Ив и Корагем, прошли более 60 сеансов привыкания без успеха и остались на начальном этапе эксперимента. Эти трое также прыгали больше всего в подвижной части эксперимента. Четыре других оленя реагировали в средней степени, но лишь один из них, Гута, освоил команды из всей группы.

По словам авторов исследования, примечательно, что Гута была чрезвычайно агрессивной самкой, но преуспевала в обучении. Трое оленей, демонстрирующих более пугливое поведение, напротив – хуже справлялись с дрессировкой, но им все же удалось освоить некоторые команды.

В целом, исследование показало, что наименее реагирующие олени обладали большим потенциалом для обучения командам. В то же время более пугливым особям требовалось больше времени для освоения команд. Авторы исследования также считают, что изучая реакцию каждой особи, можно адаптировать обучение к ее индивидуальности, чтобы улучшить результаты обучения.

