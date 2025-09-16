Непростая задача: впервые в истории жирафа научили пользоваться ингалятором (видео)

Самка сетчатого жирафа страдала хроническим заболеванием носа и ученые пытались решить ее проблемы с помощью пероральных стероидов. К счастью, теперь ученые нашли лучший способ – самку жирафа впервые в истории научились пользоваться ингалятором.

Махири – 16-летняя самка сетчатого жирафа, обитающая в зоопарке Банхэм в Норфолке. Сотрудники зоопарка заметили, что Махири страдает хроническим заболеванием носа, при котором у нее наблюдаются выделения из обеих ноздрей, что затрудняет дыхание. Предполагается, что заболевание самки жирафа могло быть вызвано аутоиммунным заболеванием, однако точная причина все еще остается неизвестной, пишет IFLScience.

Первый в истории жираф, использующий ингалятор

Чтобы облегчить жизнь Махири, сотрудники зоопарка начали лечить самку, основываясь на ее симптомах. Изначально Махири давали пероральные стероиды – препараты, помогающие снять воспаление дыхательных путей.

По словам ветеринарного врача, доктора Эллиота Симпсон-Брауна, это лечение не было окончательным. Ветеринары не хотели, чтобы животное принимало пероральные стероиды в течение длительного времени. Цель состояла в том, чтобы прекратить лечение или по возможности перейти на альтернативные методы лечения.

Три года спустя сотрудники зоопарка начали переводить Махири на использование ингалятора для лечения, используя специально разработанное устройство, размещавшееся во рту и носу животного, оставляя внутри место для небольшого перекуса в качестве поощрения.

По словам доктора Симпсон-Браун, ингалятор, по сути, имитирует действие пероральных стероидов, но гораздо более целенаправленно. Таким образом, ингаляционная терапия расширяет дыхательные пути животного и уменьшает количество выделяемого секрета, а также дыхательного усилия животного.

Как Махири научилась пользоваться ингалятором

По словам менеджера по животным зоопарка Банхэм Деборы Харрис, процесс обучения Махири был долгим и трудоемким. Жирафы, как вид, могут быть довольно нервными из-за всего нового, поэтому внедрение медицинского оборудования требует огромного терпения и завоевания доверия. В результате ветеринары скорректировали распорядок дня и работали в соответствии с темпом самки, чтобы ей было комфортно.

Изначально ветеринары использовали небулайзер, который превращал жидкое лекарство в мелкую и непрерывную струю легко вдыхаемого тумана. Позже Махири постепенно перевели на ингалятор, обеспечивающий более точные дозы лекарства.

Теперь, спустя три года тренировок, Махири уверенно пользуется ингалятором и почти достигла того момента, когда, ингалятор, как надеются ветеринары, может полностью заменить пероральные стероиды. Следующий шаг, по слова ученых, выяснить причину состояния Махири.

Проблема заключается в том, что получить диагностические образцы у жирафа не так-то просто. Ученым потребуются мазки из носа, чтобы проверить выделения и образцы крови.

