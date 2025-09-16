Непросте завдання: вперше в історії жирафа навчили користуватися інгалятором (відео)

Самка сітчастого жирафа страждала на хронічне захворювання носа і вчені намагалися розв'язати її проблеми за допомогою пероральних стероїдів. На щастя, тепер вчені знайшли кращий спосіб — самку жирафа вперше в історії навчилися користуватися інгалятором.

Махірі — 16-річна самка сітчастого жирафа, що мешкає в зоопарку Банхем у Норфолку. Співробітники зоопарку помітили, що Махірі страждає на хронічне захворювання носа, за якого в неї спостерігаються виділення з обох ніздрів, що утруднює дихання. Припускають, що захворювання самки жирафа могло бути спричинене аутоімунним захворюванням, проте точна причина все ще залишається невідомою, пише IFLScience.

Перша в історії жирафа, яка використовує інгалятор

Щоб полегшити життя Махірі, співробітники зоопарку почали лікувати самку, ґрунтуючись на її симптомах. Спочатку Махірі давали пероральні стероїди — препарати, що допомагають зняти запалення дихальних шляхів.

За словами ветеринарного лікаря, доктора Елліота Сімпсон-Брауна, це лікування не було остаточним. Ветеринари не хотіли, щоб тварина приймала пероральні стероїди протягом тривалого часу. Мета полягала в тому, щоб припинити лікування або за можливості перейти на альтернативні методи лікування.

Три роки потому співробітники зоопарку почали переводити Махірі на використання інгалятора для лікування, використовуючи спеціально розроблений пристрій, що розміщувався в роті та носі тварини, залишаючи всередині місце для невеликого перекусу як заохочення.

За словами доктора Сімпсон-Браун, інгалятор, по суті, імітує дію пероральних стероїдів, але набагато більш цілеспрямовано. Таким чином, інгаляційна терапія розширює дихальні шляхи тварини і зменшує кількість секрету, що виділяється, а також дихального зусилля тварини.

Як Махірі навчилася користуватися інгалятором

За словами менеджерки з тварин зоопарку Бангем Дебори Гарріс, процес навчання Махірі був довгим і трудомістким. Жирафи, як вид, можуть бути доволі нервовими через усе нове, тож впровадження медичного обладнання потребує величезного терпіння та завоювання довіри. У результаті ветеринари скоригували розпорядок дня і працювали відповідно до темпу самки, щоб їй було комфортно.

Спочатку ветеринари використовували небулайзер, який перетворював рідкі ліки на дрібний і безперервний струмінь туману, який легко вдихається. Пізніше Махірі поступово перевели на інгалятор, що забезпечує точніші дози ліків.

Тепер, через три роки тренувань, Махірі впевнено користується інгалятором і майже досягла того моменту, коли, інгалятор, як сподіваються ветеринари, може повністю замінити пероральні стероїди. Наступний крок, за слова вчених, з'ясувати причину стану Махірі.

Проблема полягає в тому, що отримати діагностичні зразки у жирафа не так-то просто. Вченим потрібні мазки з носа, щоб перевірити виділення і зразки крові.

