У собак з'явилися конкуренти: вчені навчили оленів команді "до мене" (фото)

У новому дослідженні вчені зосередилися на дресуванні оленів — у результаті їм вдалося навчити тварин команди "до мене". Передбачається, що вивчення команд може допомогти доглядачам давати ліки та проводити санітарні огляди.

Дресування тварин у неволі, за словами вчених, може бути корисним для санітарних оглядів і дачі ліків — важлива частина роботи, але й вона не позбавлена складнощів. Хоча логістика відіграє свою роль, індивідуальні особливості тварини також відіграють важливу роль, як виявили дослідники в Бразилії, коли їм вдалося успішно навчити оленів базових команд, пише IFLScience.

У Бразилії 12 великих мазама (Mazama americana) брали участь у дослідженні, метою якого було оцінити реакцію оленів на повсякденні дії незнайомої людини. Результати вказують на те, що олені можуть проявляти високу реакцію у відповідь на стимул, що відображає їхню адаптацію до дикої природи як виду-здобичі.

За словами вчених, для правильного поводження з благородними оленями не рекомендується застосовувати фізичне стримування через ризик травмування самих тварин і людей. Шляхетні олені не вирізняються великими розмірами, але можуть досягати 65 сантиметрів заввишки й важити близько 30-40 кілограмів.

Замість цього вчені використовували для навчання оленів такі методи, як позитивне підкріплення. Наприклад, жираф, що живе в зоопарку Великої Британії, став першим, хто навчився користуватися інгалятором.

Під час дослідження вчені хотіли перевірити, наскільки добре олені можуть реагувати на команди й наскільки вони будуть реагувати. Вчені провели три тести. Перший тест перевіряв реакцію оленів на незнайому людину, яка перебуває в їхньому стійлі. Людина входила в стійло і зупинялася там, де олені могли її легко бачити. За оленями спостерігали, щоб визначити, чи наближаються вони до людини. Через 12 хвилин людина намагалася погладити оленя по шиї, і оленів оцінювали за ступенем їхнього занепокоєння.

У другому тесті вчені спостерігали, чи підстрибували олені під час переведення зі стійл у бокс для маніпуляцій довжиною близько 10 метрів. У третьому експерименті людина виконувала серію рухів, щоб спостерігати, як олені реагують на легкі дотики до задньої частини та спини.

Крім того, вчені навчали оленів певних команд, таких як "до мене", підкріплюючи навчання частуванням у вигляді шматочків банана. Команда виявила, що сміливіші олені, найімовірніше, краще адаптуються і краще засвоюють команди.

Аріель, Чико, Феліпе і Маркіньос демонстрували позитивну поведінку, і для звикання до команд знадобилося всього сім сеансів. Три інших оленя, Кіда, Ів і Корагем, пройшли понад 60 сеансів звикання без успіху і залишилися на початковому етапі експерименту. Ці троє також стрибали найбільше в рухомій частині експерименту. Чотири інших оленя реагували в середньому ступені, але лише один з них, Гута, освоїв команди з усієї групи.

За словами авторів дослідження, примітно, що Гута була надзвичайно агресивною самкою, але досягла успіху в навчанні. Троє оленів, що демонструють більш полохливу поведінку, навпаки — гірше справлялися з дресуванням, але їм все ж вдалося освоїти деякі команди.

Загалом, дослідження показало, що олені, які найменш реагують, мали більший потенціал для навчання команд. Водночас більш полохливим особинам було потрібно більше часу для освоєння команд. Автори дослідження також вважають, що вивчаючи реакцію кожної особини, можна адаптувати навчання до її індивідуальності, щоб поліпшити результати навчання.

