Под Антарктидой скрыта гигантская аномалия: ученые только что обнаружили, что она усиливается

Новое моделирование исследователей показывает, что гигантская гравитационная аномалия, скрытая под ледяным континентом, сегодня усиливается.

Хотя Земля приблизительно сферична, но ее гравитационное поле не соответствует этой геометрии. На самом деле на визуализациях она больше напоминает картофелину с неровностями и углублениями. Одна из самых сильных таких впадин, где гравитационное поле слабее, находится под Антарктидой, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда из Университета Флориды использовала новые модели эволюции так называемой Антарктической геоидной аномалии с течением времени показали, что она только усиливается. Авторы считают, что этому способствует длительное и медленное движение горных пород глубоко под поверхностью планеты, подобно гигантскому смещению во сне.

По словам геофизика Алессандро Форте из Университета Флориды, если нам удастся лучше понять, как внутреннее строение Земли формирует гравитацию и уровень моря, а также мы получим представление о факторах, которые могут иметь значение для роста и стабильности крупных ледяных щитов.

Отметим, что геноид Земли — бугристая форма гравитационного поля планеты напоминает картофелину и неравномерна, так как гравитация связана с массой, а распределение массы внутри планеты неравномерно из-за различного состава горных пород, имеющих разную роль. В то же время. На поверхности разница не так уж велика: карты, как правило, преувеличивают ее, чтобы мы могли видеть происходящее. Однако, если бы вы взвесились в точке минимума и в точке максимума геоида, разница составила бы всего несколько граммов.

И все же, геноид представляет собой окно в процессы, происходящие глубоко внутри планеты, которые люди не могут наблюдать напрямую. В новом исследовании Форте с коллегами из Парижского института физики Земли во Франции создали подробную карту антарктического минимума геоида, известного как гравитационная антарктическая аномалия, используя землетрясения. Сейсмические волны от землетрясений распространяются по планете, меняя скорость и направление по мере того, как они сталкиваются с материалами различного состава и плотности.

Используя данные о землетрясениях, ученые построили трехмерную модель плотности мантии Земли и экстраполировали ее на новую карту всего планетарного геоида. Далее карту сравнили с эталонными гравиметрическими данными, собранными спутниками — результаты показали, что они были очень близки.

Компьютерная модель ученых показала, что антарктическая аномалия геоида на самом деле не является чем-то новым. На самом деле гравитационная депрессия существует вблизи ледяного континента уже минимум 70 миллионов лет, но она не статична. Например, около 50 миллионов лет ее положение и сила начали резко меняться — это совпадает по времени с резким изгибом смещения полюсов.

Ученые также выяснили, что аномалия образовалась в результате субдукции тектонических плит под Антарктиду и их глубокого погружения в мантию, что изменило гравитационное поле планеты на поверхности. Данные также показывают, что по мере смещения геоида вниз вокруг Антарктиды, местная поверхность моря опускалась вместе с ним, потенциально влияя на рост ледяного покрова.

