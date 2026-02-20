Під Антарктидою прихована гігантська аномалія: вчені щойно виявили, що вона посилюється

Нове моделювання дослідників показує, що гігантська гравітаційна аномалія, прихована під крижаним континентом, сьогодні посилюється.

Хоча Земля приблизно сферична, але її гравітаційне поле не відповідає цій геометрії. Насправді на візуалізаціях вона більше нагадує картоплину з нерівностями і заглибленнями. Одна з найсильніших таких западин, де гравітаційне поле слабше, знаходиться під Антарктидою, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Університету Флориди використала нові моделі еволюції так званої Антарктичної геоїдної аномалії, які з плином часу показали, що вона тільки посилюється. Автори вважають, що цьому сприяє тривалий і повільний рух гірських порід глибоко під поверхнею планети, подібно до гігантського зміщення уві сні.

За словами геофізика Алессандро Форте з Університету Флориди, якщо нам вдасться краще зрозуміти, як внутрішня будова Землі формує гравітацію і рівень моря, а також ми отримаємо уявлення про фактори, що можуть мати значення для зростання і стабільності великих крижаних щитів.

Зазначимо, що геноїд Землі — горбиста форма гравітаційного поля планети, що нагадує картоплину, нерівномірна, тому що гравітація пов'язана з масою, а розподіл маси всередині планети нерівномірний через різний склад гірських порід, що мають різну роль. У той же час. На поверхні різниця не така вже й велика: карти, як правило, перебільшують її, щоб ми могли бачити, що відбувається. Однак, якби ви зважилися в точці мінімуму і в точці максимуму геоїда, різниця становила б лише кілька грамів.

І все ж, геноїд являє собою вікно в процеси, що відбуваються глибоко всередині планети, які люди не можуть спостерігати безпосередньо. У новому дослідженні Форте з колегами з Паризького інституту фізики Землі у Франції створили детальну карту антарктичного мінімуму геоїда, відомого як гравітаційна антарктична аномалія, використовуючи землетруси. Сейсмічні хвилі від землетрусів поширюються планетою, змінюючи швидкість і напрямок у міру того, як вони стикаються з матеріалами різного складу і щільності.

Використовуючи дані про землетруси, вчені побудували тривимірну модель щільності мантії Землі та екстраполювали її на нову карту всього планетарного геоїда. Далі карту порівняли з еталонними гравіметричними даними, зібраними супутниками — результати показали, що вони були дуже близькі.

Комп'ютерна модель учених показала, що антарктична аномалія геоїда насправді не є чимось новим. Насправді гравітаційна депресія існує поблизу крижаного континенту вже щонайменше 70 мільйонів років, але вона не статична. Наприклад, близько 50 мільйонів років її положення і сила почали різко змінюватися — це збігається в часі з різким вигином зміщення полюсів.

Вчені також з'ясували, що аномалія утворилася внаслідок субдукції тектонічних плит під Антарктиду та їх глибокого занурення в мантію, що змінило гравітаційне поле планети на поверхні. Дані також показують, що в міру зміщення геоїда вниз навколо Антарктиди, місцева поверхня моря опускалася разом із ним, потенційно впливаючи на зростання крижаного покриву.

