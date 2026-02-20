Самый универсальный убийца на Земле: бледные поганки эволюционируют и захватывают континенты

Новое исследование показало, что ядовитая бледная поганка не просто быстро распространяется по всем континентам Земли, но также быстро эволюционирует, чтобы приспособиться к новым условиям.

Ядовитая бледная поганка портит репутацию всего грибного царства, но теперь ученые обнаружили, что вид не просто захватывает континенты, но также и быстро эволюционирует, пишет Science Alert.

Известно , что употребление всего одного такого призачно-белого гриба, Amanita phalloides, способно убить взрослого человека — статистика свидетельствует о том, что содержащиеся в нем токсины являются причиной около 90% смертельных отравлений грибами ежегодно. Но бледные поганки не всегда были столь распространены.

Хотя бледные поганки на самом деле родом из Европы, сегодня они встречаются и в некоторых частях Америки, Африки и Австралии. В новом исследовании ученые из лаборатории миколога Анны Прингл в Университете Висконсина в Мэдисоне показало, что инвазивные популяции бледной поганки в Калифорнии начали производить другие химические вещества, нежели в своем естественном ареале.

Результаты указывают на то, что Amanita phalloides — генетически универсальный убийца, быстро адаптирующийся к новой среде обитания. По словам другого миколога Сесилии Стоукс, они с коллегами не сомневаются, что этот инвазивный вид оказывает влияние на местные экосистемы, однако ученые все еще не понимают реальных последствий.

Предыдущие исследования уже показали, что бледная поганка ежегодно появляется густыми зарослями в лесах. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что под одним деревом порой можно обнаружить более 40 грибов — это ненормально, особенно в сравнении с местными видами грибов.

Прингл с коллегами также обнаружили, что гены бледной поганки — в частности, так называемые гены MSDIN — диверсифицировались с момента появления гриба в США в 1930-х годах. Ученые считают, что эти гены, по сути, являются "секретным ингредиентом" яда гриба. Простыми совами, изначально множество генов должны быть транслированы в ингредиента, а затем эти ингредиенты должны быть измельчены и модифицированы определенным образом, с помощью определенных ферментов, чтобы произвести соединения, известные как вторичные метаболиты. Последние либо ядовиты, либо могут способствовать распространению гриба. Простыми словами, это вовсе не готовая смесь, а приготовление с нуля.

Ученые отмечают, ранее считалось, что вторичные метаболиты, производимые грибами таким образом, имеют последовательность аминокислот, называемую лидерной последовательностью. Но теперь ученые обнаружили, что калифорнийские бледные поганки могут производить вторичные метаболиты без этой лидерной последовательности. Впрочем, команда признает, что реальные последствия их открытия пока все еще не понятны. Считается, что эти новые пептиды могут играть важную роль в биологии распространения самого смертоносного в мире гриба, потенциально влияя на его воздействие на местные экосистемы.

