Найуніверсальніший вбивця на Землі: бліді поганки еволюціонують і захоплюють континенти

Нове дослідження показало, що отруйна бліда поганка не просто швидко поширюється всіма континентами Землі, але також швидко еволюціонує, щоб пристосуватися до нових умов.

Отруйна бліда поганка псує репутацію всього грибного царства, але тепер учені виявили, що вид не просто захоплює континенти, а також і швидко еволюціонує, пише Science Alert.

Відомо, що вживання всього одного такого призачно-білого гриба, Amanita phalloides, здатне вбити дорослу людину — статистика свідчить, що токсини, які містяться в ньому, є причиною близько 90% смертельних отруєнь грибами щорічно. Але бліді поганки не завжди були настільки поширені.

Хоча бліді поганки насправді родом з Європи, сьогодні вони зустрічаються і в деяких частинах Америки, Африки та Австралії. У новому дослідженні вчені з лабораторії мікологині Анни Прінгл в Університеті Вісконсину в Медісоні показали, що інвазивні популяції блідої поганки в Каліфорнії почали виробляти інші хімічні речовини, ніж у своєму природному ареалі.

Результати вказують на те, що Amanita phalloides — генетично універсальний убивця, який швидко адаптується до нового середовища проживання. За словами іншої мікологині Сесілії Стоукс, вони з колегами не мають сумнівів, що цей інвазивний вид впливає на місцеві екосистеми, проте вчені все ще не розуміють реальних наслідків.

Попередні дослідження вже показали, що бліда поганка щороку з'являється густими заростями в лісах. Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що під одним деревом часом можна виявити понад 40 грибів — це ненормально, особливо порівняно з місцевими видами грибів.

Прінгл із колегами також виявили, що гени блідої поганки — зокрема, так звані гени MSDIN — диверсифікувалися від моменту появи гриба у США в 1930-х роках. Вчені вважають, що ці гени, по суті, є "секретним інгредієнтом" отрути гриба. Простими совами, спочатку безліч генів потрібно транслювати в інгредієнти, а потім ці інгредієнти потрібно подрібнити і модифікувати певним чином, за допомогою певних ферментів, щоб виробити сполуки, відомі як вторинні метаболіти. Останні або отруйні, або можуть сприяти поширенню гриба. Простими словами, це зовсім не готова суміш, а приготування з нуля.

Науковці зазначають, раніше вважалося, що вторинні метаболіти, вироблені грибами таким чином, мають послідовність амінокислот, звану лідерною послідовністю. Але тепер учені виявили, що каліфорнійські бліді поганки можуть виробляти вторинні метаболіти без цієї лідерної послідовності. Утім, команда визнає, що реальні наслідки їхнього відкриття поки все ще не зрозумілі. Вважається, що ці нові пептиди можуть відігравати важливу роль у біології поширення найсмертоноснішого у світі гриба, потенційно впливаючи на його вплив на місцеві екосистеми.

