"Как будто огромный ледяной мост": в Антарктике полярники заметили необычный ледник (видео)

Полярники зафиксировали ледник с естественной аркой недалеко от станции "Академик Вернадский". Они также объяснили, что обычно это явление образуется под действием волн, теплых течений и атмосферной эрозии и свидетельствует о постепенном разрушении айсберга.

Как указано в публикации на Facebook странице Национального антарктического научного центра, полярники сняли ледник, арка которого образовалась под действием океанических волн и теплых течений. Эти факторы постепенно размывают слабые участки льда, особенно на границе контакта воды с ледяной глыбой.

"Как же природа создала такую интересную форму? В основном арки формируются там, где океанические волны и теплые течения размывают слабые участки льда. Это часто происходит на границе столкновения поверхности воды и ледяной глыбы, хотя теплые течения могут разрушать айсберг и под водой", — говорится в заметке.

В общем, сначала в ледниках возникают трещины, которые со временем превращаются в гроты и пещеры, а затем формируют тоннели. Кроме того, в этом процессе также важную роль играет атмосферная эрозия. В частности, влияние теплого воздуха, ветра и дождя ускоряет таяние льда, а также расширяет трещины и полости.

Хотя ледяные арки выглядят эффектно, они свидетельствуют о приближении разрушения айсберга. Специалисты предостерегают, что приближаться к таким образованиям опасно, а проезд через тоннели может привести к обвалу ледника в любой момент.

В публикации также напоминают, что в Антарктике айсберги преимущественно откалываются от шельфовых ледников и формируют плавающие льдины с ровной горизонтальной поверхностью и ровными сторонами, подобные тому, который зафиксировали на видео.

Ранее Фокус писал, что вблизи станции "Академик Вернадский" вылупился первый пингвиненок. В частности, биолог рассказала, что в 2025 году пингвины относительно рано начали приходить на остров и обустраивать гнезда, а первые спаривания исследователи заметили еще в середине сентября.

Также сообщалось, что, по исследованиям ученых, некоторые земные ледники способны внезапно ускоряться — скорость их движения может достигать 60 метров в день.