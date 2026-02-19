Самые быстрые ледники в мире движутся в 6 раз быстрее других: какова их скорость

Исследователи только что обнаружили, что некоторые земные ледники способны внезапно и чрезвычайно опасно ускоряться — скорость их движения может достигать 60 метров в день.

Большинство ледников в мире быстро отступают по мере нагревания планеты, а тысячи из них, вероятно, будут стерты с лица Земли в течение следующих нескольких десятилетий. Однако движение этих гигантских ледяных масс слишком медленное, чтобы заметить его невооруженным взглядом. Впрочем, не всегда, пишет Science Alert.

По словам старшего преподавателя гляциологии в Университете Портсмута Гарольда Ловелла, известно, что небольшая часть ледников делает нечто необычное: они неоднократно ускоряются и продвигаются в течение месяцев или лет после длительного периода стогнации и отступления. Это явление, по словам экспертов, известно как "ледниковое ускорение", и оно долгое время озадачивало ученых.

Наступление ледников может показаться эффективным противоядием от мрачной картины исчезновения ледяных щитов, но на самом деле дела обстоят совершенно иначе. Потоковое движение ледников может ускорить потерю льда, сделать их более уязвимыми к изменению климата и создать серьезную опасность для людей, живущих ниже по течению.

По словам другого соавтора исследования, профессора кафедры географии в Даремском университете Криса Стокса, они с коллегами только что провели глобальное исследование более 3000 ледников, движущихся с такой скоростью, чтобы выяснить, что заставляет их двигаться. Более того, результаты новой работы также впервые обобщает опасности, создаваемые этими ледниками, и то, как изменение климата влияет на их движение.

Известно, что во время таких движений ледники ускоряются от медленного движения до десятков метров в день — порой такое ускорение происходит всего за несколько недель. Самая быстрая фаза, когда лед может двигаться со скоростью более 60 метров в день, обычно длится год или более, хотя некоторые ледники двигались с такой скоростью до 20 лет. В то же время возвращение к низким скоростям и стагнации может наступить также быстро — в течение нескольких дней или лет.

Например, наблюдения показывают, что ледник Наторстбрин за примерно десятилетие резко продвинулся более чем на 15 километров во время своего стремительного движения, начавшегося в 2008 году.

Эксперты считают, что начало стремительного движения ледника контролируется изменениями под ним. В ледниках, подверженных стремительному движению, вода, образующаяся в результате таяния льда, не сразу стекает, а скапливается у основания ледника. В результате трение между льдом и землей уменьшается, что облегчает скольжение льда. Когда вода в конечном итоге стекает, ледник вновь замедляется.

Результаты показывают, что по меньшей мере 3000 ледников в какой-то момент подвергались стремительному движению. Отметим, что это всего около 1% от всех ледников в мире, но они, как правило, большие, а потому их общий объем составляет около 16% от общей площади ледников.

Любопытно, что все эти группы встречаются плотными географическими группами в Арктике, Гималаях, а также других высокогорных регионах Азии, и в Анда. При этом они почти полностью отсутствуют в других местах. Ученые пришли к выводу что такие закономерности в основном определяются климатом: ледниковые потоки обычно не происходят там, где в данный момент слишком тепло, например, в Европейских Альпах или континентальной Скандинавии, или слишком холодно и сухо, например, в Антарктиде. Другие факторы, такие как размер и геологическое строение, также важны для определения того, какие ледниковые потоки в регионе происходят, а какие нет.

Опасность заключается в том, что некоторые из очагов находятся в населенных регионах, где ледниковые потоки могут стать опасными. Например, наступающий лед может затопить инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья, а также перекрыть реки, образуя опасные озера, которые могут вызвать разрушительные наводнения при прорыве льда.

Быстро движущийся лед также может вызвать образование глубоких трещин, что влияет на передвижение в таких регионах, как Шпицберген, где ледники служат транспортными магистралями между изолированными населенными пунктами. Более того, когда ледники резко спускаются в море, они довольно быстро высвобождают огромное количество айсбергов, что может представлять опасность для судоходства и туризма.

