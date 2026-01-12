Самые быстро тающие ледники на Земле: сколько раз они исчезали в прошлом и что нас ждет

Ученые сосредоточились на изучении прошлого, чтобы понять, насколько уязвимым к потеплению является сегодня Западно-Антарктический ледовый щит.

Ледники Туэйтс и Пайн-Айленд расположены в секторе моря Амундсена Западно-Антарктического ледового щита, они также являются одними из самых быстро тающих ледников на планете. Исследования показывают, что вместе они теряют лед быстрее, чем любая другая часть Антарктиды, что вызывает опасения относительно стабильности ледового щита в долгосрочной перспективе, пишет PHYS.org.

Улики в прошлом

Чтобы лучше понять риски, которые глобальное потепление планеты представляет для Западно-Антарктического ледового щита, ученые обратились в плиоценовой эпохе — около 5,3-2,58 миллиона лет назад — когда глобальные температуры были на 3–4 °C выше, а уровень моря был выше более чем на 15 метров. При этом именно талый лед ледяного континента в значительной степени способствовал этому повышению.

В новом исследовании, возглавляемом профессором Кейдзи Хорикавой с факультета естественных наук в Университете Тояма, Япония, ученые изучили глубоководные отложения региона. Результаты указывают на то, что край Западно-Антарктического ледяного щита отступал далеко вглубь суши по меньшей мере 5 раз в течение плиоцена. Это подчеркивает щита к будущему потеплению.

По словам профессора Хорикавы, они с коллегами хотели выяснить, полностью ли ледовый щит распадался в течение плиоцена, как часто происходили такие события и что их вызывало. Для этого ученые проанализировали морские отложения, собранные во время экспедиции.

Результаты выявили два различных слоя отложений, отражающих чередование холодных и теплых климатических фаз:

толстые, серые и тонкослоистые глины холодных ледниковых периодов, когда лед простирался по большей части континентального шельфа;

более тонкие, зеленоватые слои, образовавшиеся в более теплые межледниковые периоды.

Команда выявила 14 значительных интервалов, богатых обломочными породами ледникового происхождения, в период от 4,65 до 3,33 миллиона лет назад. Каждый из них интерпретируется как крупное событие таяния, когда ледниковый щит частично отступил.

Изучая плиоценовые отложения, образовавшиеся в период, когда Земля была теплее, чем сегодня, исследователи обнаружили, что Западно-Антарктический ледовый щит отступал далеко вглубь материка по меньшей мере пять раз Фото: University of Toyama

Последствия таяния ледового щита

В ходе исследования ученые также пытались понять, насколько далеко вглубь материка отступил ледник. Для этого они проанализировали химические "отпечатки пальцев" отложений. Ученые измерили изотопы стронция, неодима и свинца, которые варьируются в зависимости от возраста и типа исходной породы.

Далее изотопные характеристики сравнили с характеристиками современных донных отложений и образцов коренных пород со всей Западной Антарктиды. В результате ученым удалось проследить происхождение большей части обломков до континентальной части ледяного континента.

Осадочная летопись показала последовательный четырехэтапный цикл потепления и похолодания. В холодные ледниковые периоды ледниковый щит был обширным и стабильным, покрывая континент, но по мере потепления началось базальное таяние, приведшее к отступлению ледникового щита вглубь материка.

Считается, что в пик потепления крупные айсберги откололись и перенесли осадки из внутренних районов Антарктиды через море Амундсена. По мере дальнейшего похолодания, во время начала ледникового периода, ледниковый покров быстро восстановился. Простыми словами, окончательного коллапса не произошло.

Результаты показывают, что Западно-Антарктический ледниковый щит отступал значительно дальше своих нынешних размеров, подчеркивая его крайнюю уязвимость к будущему потеплению и потенциальную способность вызывать существенное повышение уровня моря.

