Льодовики на Землі, які найшвидше тануть: скільки разів вони зникали у минулому і що на нас чекає

Вчені зосередилися на вивченні минулого, щоб зрозуміти, наскільки вразливим до потепління є сьогодні Західно-Антарктичний льодовий щит.

Льодовики Туейтс і Пайн-Айленд розташовані в секторі моря Амундсена Західно-Антарктичного крижаного щита, вони також є одними з льодовиків, що тануть найшвидше на планеті. Дослідження показують, що разом вони втрачають лід швидше, ніж будь-яка інша частина Антарктиди, що викликає побоювання щодо стабільності льодового щита в довгостроковій перспективі, пише PHYS.org.

Докази в минулому

Щоб краще зрозуміти ризики, які глобальне потепління планети представляє для Західно-Антарктичного крижаного щита, вчені звернулися до пліоценової епохи — близько 5,3-2,58 мільйона років тому — коли глобальні температури були на 3-4 °C вищими, а рівень моря був вищим більш ніж на 15 метрів. При цьому саме талий лід крижаного континенту значною мірою сприяв цьому підвищенню.

У новому дослідженні, очолюваному професором Кейдзі Хорікавою з факультету природничих наук в Університеті Тояма, Японія, вчені вивчили глибоководні відкладення регіону. Результати вказують на те, що край Західно-Антарктичного крижаного щита відступав далеко вглиб суші щонайменше 5 разів протягом пліоцену. Це підкреслює щита до майбутнього потепління.

За словами професора Хорікави, вони з колегами хотіли з'ясувати, чи повністю льодовий щит розпадався впродовж пліоцену, як часто відбувалися такі події та що їх спричиняло. Для цього вчені проаналізували морські відкладення, зібрані під час експедиції.

Результати виявили два різні шари відкладень, що відображають чергування холодних і теплих кліматичних фаз:

товсті, сірі й тонкошаруваті глини холодних льодовикових періодів, коли лід простягався більшою частиною континентального шельфу;

тонші, зеленуваті шари, що утворилися в тепліші міжльодовикові періоди.

Команда виявила 14 значних інтервалів, багатих уламковими породами льодовикового походження, у період від 4,65 до 3,33 мільйона років тому. Кожен з них інтерпретується як велика подія танення, коли льодовиковий щит частково відступив.

Вивчаючи пліоценові відкладення, що утворилися в період, коли Земля була теплішою, ніж сьогодні, дослідники виявили, що Західно-Антарктичний льодовий щит відступав далеко вглиб материка щонайменше п'ять разів Фото: University of Toyama

Наслідки танення льодового щита

Під час дослідження вчені також намагалися зрозуміти, наскільки далеко вглиб материка відступив льодовик. Для цього вони проаналізували хімічні "відбитки пальців" відкладень. Вчені виміряли ізотопи стронцію, неодиму і свинцю, які варіюються залежно від віку і типу вихідної породи.

Далі ізотопні характеристики порівняли з характеристиками сучасних донних відкладень і зразків корінних порід з усієї Західної Антарктиди. У результаті вченим вдалося простежити походження більшої частини уламків до континентальної частини крижаного континенту.

Осадовий літопис показав послідовний чотириетапний цикл потепління і похолодання. У холодні льодовикові періоди льодовиковий щит був великим і стабільним, покриваючи континент, але в міру потепління почалося базальне танення, що призвело до відступу льодовикового щита вглиб материка.

Вважається, що в пік потепління великі айсберги відкололися і перенесли опади з внутрішніх районів Антарктиди через море Амундсена. У міру подальшого похолодання, під час початку льодовикового періоду, льодовиковий покрив швидко відновився. Простими словами, остаточного колапсу не відбулося.

Результати показують, що Західно-Антарктичний льодовиковий щит відступав значно далі за свої теперішні розміри, підкреслюючи його крайню вразливість до майбутнього потепління і потенційну здатність спричиняти суттєве підвищення рівня моря.

