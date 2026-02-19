Найшвидші льодовики у світі рухаються в 6 разів швидше за інші: яка їхня швидкість

Дослідники щойно виявили, що деякі земні льодовики здатні раптово і надзвичайно небезпечно прискорюватися — швидкість їхнього руху може досягати 60 метрів на день.

Більшість льодовиків у світі швидко відступають у міру нагрівання планети, а тисячі з них, ймовірно, будуть стерті з лиця Землі протягом наступних кількох десятиліть. Однак рух цих гігантських крижаних мас занадто повільний, щоб помітити його неозброєним оком. Утім, не завжди, пише Science Alert.

За словами старшого викладача гляціології в Університеті Портсмута Гарольда Ловелла, відомо, що невелика частина льодовиків робить дещо незвичне: вони неодноразово прискорюються і просуваються протягом місяців або років після тривалого періоду стогнації та відступу. Це явище, за словами експертів, відоме як "льодовикове прискорення", і воно довгий час спантеличувало вчених.

Наступ льодовиків може здатися ефективною протиотрутою від похмурої картини зникнення крижаних щитів, але насправді справи йдуть зовсім інакше. Потоковий рух льодовиків може прискорити втрату льоду, зробити їх більш уразливими до зміни клімату і створити серйозну небезпеку для людей, що живуть нижче за течією.

За словами іншого співавтора дослідження, професора кафедри географії в Даремському університеті Кріса Стокса, вони з колегами щойно провели глобальне дослідження більш ніж 3000 льодовиків, що рухаються з такою швидкістю, щоб з'ясувати, що змушує їх рухатися. Ба більше, результати нової роботи також уперше узагальнюють небезпеки, створювані цими льодовиками, і те, як зміна клімату впливає на їхній рух.

Відомо, що під час таких рухів льодовики прискорюються від повільного руху до десятків метрів на день — часом таке прискорення відбувається всього за кілька тижнів. Найшвидша фаза, коли лід може рухатися зі швидкістю понад 60 метрів на день, зазвичай триває рік або більше, хоча деякі льодовики рухалися з такою швидкістю до 20 років. Водночас повернення до низьких швидкостей і стагнації може настати так само швидко — протягом кількох днів або років.

Наприклад, спостереження показують, що льодовик Наторстбрін за приблизно десятиліття різко просунувся більш ніж на 15 кілометрів під час свого стрімкого руху, що розпочався 2008 року.

Експерти вважають, що початок стрімкого руху льодовика контролюється змінами під ним. У льодовиках, схильних до стрімкого руху, вода, що утворюється внаслідок танення льоду, не одразу стікає, а накопичується біля основи льодовика. У результаті тертя між льодом і землею зменшується, що полегшує ковзання льоду. Коли вода зрештою стікає, льодовик знову сповільнюється.

Результати показують, що щонайменше 3000 льодовиків у якийсь момент зазнавали стрімкого руху. Зазначимо, що це всього близько 1% від усіх льодовиків у світі, але вони, як правило, великі, а тому їхній загальний об'єм становить близько 16% від загальної площі льодовиків.

Цікаво, що всі ці групи зустрічаються щільними географічними групами в Арктиці, Гімалаях, а також інших високогірних регіонах Азії, і в Анда. При цьому вони майже повністю відсутні в інших місцях. Вчені дійшли висновку, що такі закономірності здебільшого визначаються кліматом: льодовикові потоки зазвичай не відбуваються там, де наразі надто тепло, наприклад, у Європейських Альпах або континентальній Скандинавії, або надто холодно і сухо, наприклад, в Антарктиді. Інші фактори, такі як розмір і геологічна будова, також важливі для визначення того, які льодовикові потоки в регіоні відбуваються, а які ні.

Небезпека полягає в тому, що деякі з осередків розташовані в населених регіонах, де льодовикові потоки можуть стати небезпечними. Наприклад, крига, що наступає, може затопити інфраструктуру і сільськогосподарські угіддя, а також перекрити річки, утворюючи небезпечні озера, які можуть спричинити руйнівні повені під час прориву льоду.

Лід, що швидко рухається, також може викликати утворення глибоких тріщин, що впливає на пересування в таких регіонах, як Шпіцберген, де льодовики служать транспортними магістралями між ізольованими населеними пунктами. Ба більше, коли льодовики різко спускаються в море, вони досить швидко вивільняють величезну кількість айсбергів, що може становити небезпеку для судноплавства і туризму.

