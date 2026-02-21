"Неначе величезний крижаний міст": в Антарктиці полярники помітили незвичайний льодовик (відео)

Полярники зафіксували льодовик із природною аркою неподалік станції "Академік Вернадський". Вони також пояснили, що зазвичай це явище утворюється під дією хвиль, теплих течій та атмосферної ерозії і свідчить про поступове руйнування айсберга.

Як зазначено у публікації на Facebook сторінці Національного антарктичного наукового центру, полярники зняли льодовик, арка якого утворилася під дією океанічних хвиль та теплих течій. Ці фактори поступово розмивають слабкі ділянки льоду, особливо на межі контакту води з крижаною брилиною.

"Як же природа створила таку цікаву форму? Здебільшого арки формуються там, де океанічні хвилі та теплі течії розмивають слабші ділянки льоду. Це часто відбувається на межі зіткнення поверхні води та крижаної брили, хоча теплі течії можуть руйнувати айсберг і під водою", — йдеться в дописі.

Загалом, спочатку у льодовиках виникають тріщини, які з часом перетворюються на гроти та печери, а потім формують тунелі. Крім того, у цьому процесі також важливу роль відіграє атмосферна ерозія. Зокрема, вплив теплого повітря, вітру та дощу прискорює танення льоду, а також розширює тріщини та порожнини.

Хоч крижані арки виглядають ефектно, вони свідчать про наближення руйнування айсберга. Фахівці застерігають, що наближатися до таких утворень небезпечно, а проїзд через тунелі може призвести до обвалу льодовика у будь-який момент.

У публікації також нагадують, що в Антарктиці айсберги переважно відколюються від шельфових льодовиків та формують плаваючі крижини з рівною горизонтальною поверхнею та рівними сторонами, подібні до того, який зафіксували на відео.

У коментарях під дописом багатьох користувачів вразила краса, яку зафіксували полярники на відео. Зокрема, вони писали:

"Яка неймовірна блакитна краса! Лазурне віконце, ніби як колись на Мальті. Дякую за цю красу"

"Дякую. Приємно споглядати, хочеться дивитися довго"

"Дякую! Даєте можливість помандрувати!"

"Красиво! Наче міст — веде в казку!"

"Захоплююсь красою антарктичних пейзажів"

"Аж заворожує"

