В истории Земли таинственным образом отсутствует миллиард лет: теперь ученые знают почему

Ученые разгадали давнюю загадку Великого несогласия, то есть огромного перерыва в геологической летописи Земли, который встречается по всему миру.

Великое несогласие наблюдается по всему миру, когда осадочные породы возрастом около 500 миллионов лет залегают непосредственно поверх гораздо более древних пород, возраст которых часто превышает 1,7 миллиарда лет. Отсутствующие слои могут представлять собой период от нескольких миллионов до более чем миллиарда лет, что делает это явление самым загадочным перерывом в геологической летописи Земли. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет 404media.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь ученые представили новые доказательства того, что этот геологический перерыв был в значительной степени создан тектоническими процессами, происходившими от 2,1 до 1,6 миллиарда лет назад, в неопротерозойскую эру, во время формирования древнего суперконтинента под названием Колумбия.

Их результаты, основанные на геологических данных из Китая, ставят под сомнение альтернативное объяснение, предполагающее, что перерыв образовался в результате периода на Земле, известного как "снежный шар", широкомасштабного оледенения, произошедшего гораздо позже, около 700–600 миллионов лет назад.

Этот период "снежного шара" существовал до Кембрийского взрыва, то есть внезапного распространения сложной жизни на Земле около 530 миллионов лет назад, в результате которого сформировались основные семейства животных, что привело к теориям о связи этих двух событий. Новое исследование с пересмотренными временными рамками тектонических процессов ставит под сомнение эту связь.

По словам ученых, эксгумация метаморфических/магматических пород средней части земной коры в Китае происходила в основном в период от 2,1 до 1,6 миллиарда лет назад, и время эксгумации варьируется от одного континента к другому. Великое несогласие в Северной Америке формировалось специфическими региональными факторами, такими как распад суперконтинента Родиния.

Великое несогласие, пожалуй, наиболее известно как видимая особенность Большого каньона в США, в котором сохранилось ядро ​​древнего континента континента Лаврентия. Но оно также присутствует в остатках других древних континентов, таких как Балтика и Амазония.

"Это удивительный случай стратиграфической амнезии, когда Земля, кажется, стерла из памяти эпохи геологического времени", — говорят ученые.

Чтобы уточнить происхождение Великого несогласия, ученые изучили термическую историю горных пород в пяти местах на севере Китая. Результаты показали, что в этом регионе эксгумация земной коры (процесс, при котором погребенные породы выталкиваются на поверхность Земли), в основном была обусловлена ​​тектоническими процессами в древнюю неопротерозойскую эру.

"Лучше всего рассматривать Великое несогласие как совокупность всего, что могло произойти за период времени, который в данном конкретном случае составляет более миллиарда лет", — говорят ученые.

Хотя новое исследование пролило новый свет на происхождение Великого несогласия и его региональную изменчивость, остается еще много нерешенных вопросов, касающихся этого геологического перерыва.

Фокус также писал о том, каким образом на границе с океанами существуют обширные засушливые пустыни.

Еще Фокус писал о том, что одна из крупнейших известных звезд изменила цвет: мы можем увидеть очень яркий взрыв.