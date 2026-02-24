В історії Землі таємничим чином відсутній мільярд років: тепер учені знають чому

Учені розгадали давню загадку Великої незгоди, тобто величезної перерви в геологічному літописі Землі, що трапляється по всьому світу.

Велика незгода спостерігається по всьому світу, коли осадові породи віком близько 500 мільйонів років залягають безпосередньо поверх набагато давніших порід, вік яких часто перевищує 1,7 мільярда років. Відсутні шари можуть являти собою період від декількох мільйонів до більш ніж мільярда років, що робить це явище найзагадковішою перервою в геологічному літописі Землі. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише 404media.

Тепер учені представили нові докази того, що ця геологічна перерва була значною мірою створена тектонічними процесами, які відбувалися від 2,1 до 1,6 мільярда років тому, в неопротерозойську еру, під час формування стародавнього суперконтиненту під назвою Колумбія.

Їхні результати, засновані на геологічних даних із Китаю, ставлять під сумнів альтернативне пояснення, яке передбачає, що перерва утворилася внаслідок періоду на Землі, відомого як "снігова куля", широкомасштабного заледеніння, яке сталося набагато пізніше, близько 700-600 мільйонів років тому.

Цей період "снігової кулі" існував до Кембрійського вибуху, тобто раптового поширення складного життя на Землі близько 530 мільйонів років тому, унаслідок якого сформувалися основні родини тварин, що призвело до теорій про зв'язок цих двох подій. Нове дослідження з переглянутими часовими рамками тектонічних процесів ставить під сумнів цей зв'язок.

За словами вчених, ексгумація метаморфічних/магматичних порід середньої частини земної кори в Китаї відбувалася в основному в період від 2,1 до 1,6 мільярда років тому, і час ексгумації варіюється від одного континенту до іншого. Велика незгода в Північній Америці формувалася специфічними регіональними факторами, такими як розпад суперконтиненту Родінія.

Велика незгода, мабуть, найбільш відома як видима особливість Великого каньйону в США, в якому збереглося ядро стародавнього континенту континенту Лаврентія. Але вона також присутня в залишках інших стародавніх континентів, таких як Балтика і Амазонія.

"Це дивовижний випадок стратиграфічної амнезії, коли Земля, здається, стерла з пам'яті епохи геологічного часу", — кажуть учені.

Щоб уточнити походження Великої незгоди, вчені вивчили термічну історію гірських порід у п'яти місцях на півночі Китаю. Результати показали, що в цьому регіоні ексгумація земної кори (процес, під час якого поховані породи виштовхують на поверхню Землі), в основному була зумовлена тектонічними процесами в давню неопротерозойську еру.

"Найкраще розглядати Велику незгоду як сукупність усього, що могло статися за період часу, який у даному конкретному випадку становить понад мільярд років", — кажуть учені.

Хоча нове дослідження пролило нове світло на походження Великої незгоди та її регіональну мінливість, залишається ще багато невирішених запитань, що стосуються цієї геологічної перерви.

