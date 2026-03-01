Мужчина проверил миф о подушке в качестве глушителя: результаты его поразили (видео)

В США владелец оружия решил проверить реальность известного клише из кинофильмов, где воры используют обычную подушку вместо глушителя. Юзеры в сети были поражены тем, каким получился финальный результат.

Оказалось, что эксперимент полностью подтвердил правдивость этой истории, и подушка действительно несколько приглушает звуки. Соответствующее видео он разместил на форуме в Reddit.

Сообщение стало популярным — набрало более 14 тыс. реакций и более 1,3 тыс. комментариев. Автор ролика прикладывает огнестрельное оружие к мягкой подушке и делает несколько выстрелов. На кадрах четко видно, как звук и взрывная волна меняются по сравнению с обычным выстрелом в воздухе, а подушка при этом заметно поглощает часть энергии и шума.

Сам пользователь, который снял ролик, говорит о неожиданных результатах. Он говорит, что известный миф в кино действительно соответствует реальности, поэтому можно считать этот мой реальным.

Известно, что ролик был снят в США одним из блогеров, который показывает правила безопасности и использования оружия.

Реакция соцсетей

Благодаря необычному эксперименту ролик привлек тысячи просмотров и комментариев. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Теперь вы знаете, что это — правда";

"Звучит действительно с минимумом шума";

"Не делайте так в жизни, потому что это будет иметь последствия";

"Надень подушку вместо глушителя, и это поможет. Вроде бы".

