Чоловік перевірив міф про подушку в якості глушника: результати його вразили (відео)

У США власник зброї вирішив перевірити реальність відомого кліше з кінофільмів, де злодії використовують звичайнцу подушку замість глушника. Юзери в мережі були вражені тим, яким вийшов фінальний результат.

Виявилося, що експеримент повністю підтвердив правдивість цієї історії, і подушка справді дещо приглушує звуки. Відповідне відео він розмістив на форумі в Reddit.

Повідомлення стало популярним — набрало понад 14 тис. реакцій та понад 1,3 тис. коментарів. Автор ролика прикладає вогнепальну зброю до м’якої подушки і робить кілька пострілів. На кадрах чітко видно, як звук і вибухова хвиля змінюються у порівнянні зі звичайним пострілом у повітрі, а подушка при цьому помітно поглинає частину енергії й шуму.

Сам користувач, який зняв ролик, говорить про неочікувані результати. Він каже, що відомий міф у кіно справді відповідає реальності, тому можна вважати цей мій реальним.

Наразі відомо, що ролик було знято в США одним із блогерів, який показує правила безпеки та використання зброї.

Реакція соцмереж

Завдяки незвичному експерименту ролик привернув тисячі переглядів і коментарів. Найбільше підтримки отримали наступні репліки:

"Тепер ви знаєте, що це — правда";

"Звучить справді з мінімумом шуму";

"Не робіть так у житті, тому що це матиме наслідки";

"Надягни подушку замість глушника, і це допоможе. Начебто".

