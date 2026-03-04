В недрах Гренландии нашли "кастрюлю с кипящей пастой": там происходит что-то странное

Исследователи только что обнаружили, что лед глубоко под Гренландией медленно превращается в причудливые, похожие на шлейфы, вихри.

Впервые странные образования глубоко в недрах под Гренландией были обнаружены учеными еще в 2014 году с помощью радиолокационной съемки, однако до сегодня механизм их образования оставался неясным. В новом исследовании ученые обнаружили, что лед глубоко под Гренландией, похоже, медленно превращается в причудливые, похожие на шлейфы, вихри, пишет Science Focus.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, профессора Андреаса Борна из Университета Бергена в Норвегии, понимание этого странного процесса может помочь ученым лучше предсказывать поведение гренландского льда во время быстрого таяния в море. Теперь команда считает, что ответ кроется в тепловой конвекции — та же сила, которая толкает и тянет раскаленную земную мантию.

Відео дня

Профессор Борн отмечает, что о льде часто думают как о твердом материале, холодном и жестком. Поэтому то, что они с коллегами обнаружили в недрах Гренландии кажется столь странны: части ледяного покрова подвергаются тепловой конвекции, почти как "кастрюля с кипящей пастой".

Известно, что конвекция происходит, когда более горячие части материала поднимаются, а более холодные опускаются в медленном, циклическом движении. В данном случае, как считают ученые, ледяные плюмы образовались в твердом льду за тысячи лет, вызванные подъемом тепла из глубин Земли.

По словам первого автора исследования, доктора Роберта Лоу, гляциолога из ETH Zurich, тот факт, что термическая конвекция может происходить внутри ледяного покрова, несколько противоречит интуиции. С другой стороны, лед минимум в миллион раз мягче мантии Земли, а потому физика этого процесса вполне логична.

Команда также сосредоточилась на том, чтобы понять, может ли конвекция реально породить эти загадочные плюмы. Для этого ученые воссоздали цифровую версию ледяного покрова Гренландии, использовав компьютерную модель, которая обычно используется для моделирования конвекции в земной мантии.

Ученые скорректировали переменные — такие как толщина льда, мягкость и движение — в результате модель начала формировать поднимающиеся ледяные столбы, закручивающиеся в формы, напоминающие ледяной покров Гренландии. Теперь ученые считают, что относительно стабильные условия с низким уровнем снегопадов в северной Гренландии, вероятно, создали идеальный изоляционный слой, способствующий формированию этих фигур на протяжении тысяч лет.

С другой стороны, новый анализ позволил ученым лучше понять свойства льда, которые иначе было бы трудно измерить. По словам Лоу, подобные подходы в будущем могут предоставить действительно ценную информацию, которую исследователи не смогли бы получить из других источников. Результаты указывают на то, что лед на самом деле мягче и чувствительнее к напряжению, чем принято считать. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить это утверждение.

Это важно, так как ледяной покров Гренландии огромен — его площадь оценивается более чем в 1,7 миллиона квадратных километров. Если бы весь покров растаял, это подняло бы уровень моря на 7,4 метра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Гренландии скрыта крупнейшая сокровищница мира: Земля спрятала их здесь неспроста.

Ранее Фокус писал о том, что Гренландия выглядит такой же большой, как Африка — но это обман: каковы на самом деле ее размеры.