У надрах Гренландії знайшли "каструлю з киплячою пастою": там відбувається щось дивне

Уперше дивні утворення глибоко у надрах під Гренландією були виявлені вченими ще в 2014 році за допомогою радіолокаційної зйомки, проте до сьогодні механізм їхнього утворення залишався неясним. У новому дослідженні вчені виявили, що лід глибоко під Гренландією, схоже, повільно перетворюється на химерні, схожі на шлейфи, вихори, пише Science Focus.

За словами співавтора дослідження, професора Андреаса Борна з Університету Бергена в Норвегії, розуміння цього дивного процесу може допомогти вченим краще передбачати поведінку гренландського льоду під час швидкого танення в море. Тепер команда вважає, що відповідь криється в тепловій конвекції — тій самій силі, яка штовхає і тягне розпечену земну мантію.

Професор Борн зазначає, що про лід часто думають як про твердий матеріал, холодний і жорсткий. Тому те, що вони з колегами виявили в надрах Гренландії здається настільки дивним: частини крижаного покриву піддаються тепловій конвекції, майже як "каструля з киплячою пастою".

Відомо, що конвекція відбувається, коли гарячіші частини матеріалу піднімаються, а холодніші опускаються в повільному, циклічному русі. У цьому випадку, як вважають вчені, крижані плюми утворилися в твердому льоду за тисячі років, викликані підйомом тепла з глибин Землі.

За словами першого автора дослідження, доктора Роберта Лоу, гляціолога з ETH Zurich, той факт, що термічна конвекція може відбуватися всередині крижаного покриву, дещо суперечить інтуїції. З іншого боку, лід щонайменше в мільйон разів м'якший за мантію Землі, а тому фізика цього процесу цілком логічна.

Команда також зосередилася на тому, щоб зрозуміти, чи може конвекція реально породити ці загадкові плюми. Для цього вчені відтворили цифрову версію крижаного покриву Гренландії, використавши комп'ютерну модель, яка зазвичай використовується для моделювання конвекції в земній мантії.

Вчені скорегували змінні — такі як товщина льоду, м'якість і рух — у результаті модель почала формувати крижані стовпи, що піднімаються і закручуються у форми, що нагадують крижаний покрив Гренландії. Тепер учені вважають, що відносно стабільні умови з низьким рівнем снігопадів у північній Гренландії, імовірно, створили ідеальний ізоляційний шар, що сприяв формуванню цих фігур протягом тисяч років.

З іншого боку, новий аналіз дозволив ученим краще зрозуміти властивості льоду, які інакше було б важко виміряти. За словами Лоу, подібні підходи в майбутньому можуть надати дійсно цінну інформацію, яку дослідники не змогли б отримати з інших джерел. Результати вказують на те, що лід насправді м'якший і чутливіший до напруги, ніж прийнято вважати. Утім, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити це твердження.

Це важливо, тому що крижаний покрив Гренландії величезний — його площа оцінюється більш ніж у 1,7 мільйона квадратних кілометрів. Якби весь покрив розтанув, це підняло б рівень моря на 7,4 метра.

