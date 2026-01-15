Гренландія виглядає такою ж великою, як Африка — але це обман: які насправді її розміри

Якщо поглянути на карту, Гренландія здається разюче великою, займаючи майже стільки ж місця, скільки й весь континент Африка. Але насправді вона не така вже й велика.

Подання тривимірного світу на двомірній карті завжди пов'язане з деякими проблемами і компромісами. Хоч би як сильно ми намагалися це зробити, у підсумку отримаємо розтягнуті області, стислі країни та повністю обрізані частини карти. Одним із прикладів такого спотворення є і Гренландія: якщо поглянути на карту, вона здається порівнянною в розмірах з Африкою, але насправді не така вже й велика, пише IFLScience.

На картах Гренландія здається разюче великою і займає майже стільки ж місця, скільки весь континент Африка. Але насправді вона не така вже й велика. Площа Гренландії становить лише 2,16 мільйона квадратних кілометрів, що, втім, робить її найбільшим островом на Землі, проте далеко не найбільшою країною у світі. Насправді за словами вчених, разюче великі розміри Гренландії на карті пояснюються її положенням на Землі та тим, як ми уявляємо тривимірний світ на двомірній карті.

Карта, з якою знайома більшість людей у світі, ймовірно, заснована на проєкції Меркатора, вперше представленій картографом Герардусом Меркатором у 1569 році. Вона являє собою циліндричну картографічну проєкцію, в якій земна куля поміщається в циліндр, а потім кожна точка карти проєктується на відповідну точку на циліндрі. Меридіани відображаються на вертикальних лініях, рівномірно розташованих на карті, а кола широти відображаються на рівновіддалених горизонтальних лініях.

За словами дослідників, проєкція Меркатора зручна для навігації, оскільки відображає курси з постійним пеленгом у вигляді прямих відрізків, що означає, що суднам доводиться рідше коригувати курс з урахуванням кривизни Землі. З іншого боку, вона призводить до спотворень розмірів і форми: на циліндричних картах області навколо екватора залишаються відносно точними, тоді як області, віддалені від екватора, сильніше викривлені та збільшені в розмірах.

Саме цим обумовлено те, що Гренландія здається настільки величезною, що її розміри можна порівняти з Африкою — насправді острів у 14 разів менший за континент. Площа Гренландії становить близько 2,16 мільйона квадратних кілометрів, включно з прибережними островами, що вельми мізерно порівняно з 30,37 мільйона квадратних кілометрів Африки.

