Гренландия выглядит такой же большой, как Африка — но это обман: каковы на самом деле ее размеры

Если взглянуть на карту, Гренландия кажется поразительно большой, занимая почти столько же места, сколько и весь континент Африка. Но на самом деле она не так уж и велика.

Представление трехмерного мира на двухмерной карте всегда сопряжено с некоторыми проблемами и компромиссами. Как бы сильно мы не старались это сделать, в итоге получим растянутые области, сжатые страны и полностью обрезанные части карты. Одним из примеров такого искажения является и Гренландия: если взглянуть на карту, она кажется соизмеримой в размерах с Африкой, но на самом деле не так уж и велика, пишет IFLScience.

На картах Гренландия кажется поразительно большой и занимает почти столько же места, сколько весь континент Африка. Но на самом деле она не так уж и велика. Площадь Гренландии составляет всего 2,16 миллиона квадратных километров, что, впрочем, делает ее крупнейшим островом на Земле, однако далеко не самой крупной страной в мире. На самом деле, по словам ученых, поразительно большие размеры Гренландии на карте объясняются ее положение на Земле и тем, как мы представляем трехмерный мир на двухмерной карте.

Карта, с которой знакомы большинство людей в мире, вероятно, основана на проекции Меркатора, впервые представленной картографом Герардусом Меркатором в 1569 году. Она представляет собой цилиндрическую картографическую проекцию, в которой земной шар помещается в цилиндр, а затем каждая точка карты проецируется на соответствующую точку на цилиндре. Меридианы отображаются на вертикальных линиях, равномерно расположенных на карте, а окружности широты отображаются на равноудаленных горизонтальных линиях.

По словам исследователей, проекция Меркатора удобна для навигации, поскольку отображает курсы с постоянным пеленгом в виде прямых отрезков, что означает, что судам приходится реже корректировать курс с учетом кривизны Земли. С другой стороны, она приводит к искажениям размеров и формы: на цилиндрических картах области вокруг экватора остаются относительно точными, в то время как области, удаленные от экватора, сильнее искажены и увеличены в размерах.

Именно этим обусловлено то, что Гренландия кажется столь огромной, что ее размеры сопоставимы с Африкой — на самом деле остров в 14 раз меньше континента. Площадь Гренландии составляет около 2,16 миллиона квадратных километров, включая прибрежные острова, что весьма ничтожно в сравнении с 30,37 миллиона квадратных километров Африки.

