Названо самое голодное существо в мире: за ночь может поглотить 50 000 особей другого вида

Исследователи рассказали о загадочных трубкозубах, которые выходят на охоту под покровом ночи и могут поглотить десятки тысяч насекомых всего за одну ночь.

История Земли насчитывает более 4,6 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо изучены, а другие не перестают удивлять ученых. Одним из таких считается трубкозуб (Orycteropus afer) — африканский гурман, поедающий муравьев, пишет Science Focus.

Любопытно, что в среднем за ночь это большеносое млекопитающее съедает до 50 000 муравьев и термитов. По словам ученых, муравьи и термиты обладают совокупной биомассой, в 10 раз превышающей биомассу всех диких млекопитающих. Простыми словами, их невероятно много на Земле.

Трубкозубы, также известные как земляные свиньи или африканские муравьиные медведи, обладают особым талантом в поедании насекомых. Предыдущие исследования уже показали, что в поисках пищи трубкозубы сначала проникают в муравейники или термитники. Для этого они используют лапы с крепкими когтями и коренастыми костями, укрепленными плотной соединительной тканью, что помогает смягчить нагрузку.

Проникновение в муравейник может привести насекомых в ярость и заставить их атаковать нарушителя, кусая его и обрызгивая муравьиной кислотой. Однако трубкозубы обладают толстой кожей, что позволяет им без проблем зарывать свой длинный нос в гнездо и жадно пожирать муравьев.

По словам ученых, чтобы избежать вдыхания пыли, трубкозубы закрывают свои ноздри. Тем временем специализированные слюнные железы, которые почти полностью окружают шею животного, выделяют поток липкой слюны, которая покрывает 30-сантиметровый как клей. В результате муравьи прилипают к своему языку, как мухи к липкой ленте.

Однако это еще не все: после проглатывания и дальнейшего продвижения по пищеварительной системе пища попадает в желудок, похожий на желудок муравьеда, где ее измельчают мышечные стенки. Таким образом ученые не нуждаются в пережевывании, что, впрочем, не отменяет наличие очень странных зубов. У взрослых особей около 20 колышкообразных зубов, расположенных в задней части челюсти, которые постоянно растут и стачиваются.

Каждый из них представляет собой скопление сотен крошечных шестиугольных параллельных трубочек, состоящих из дентиноподобного вещества, называемого вазодентином. На зубах отсутствует эмаль, а потому они относительно мягкие, что делает их непригодными для измельчения. С другой стороны, они идеально подходят для легкого разминания, которое и используют трубкозубы.

