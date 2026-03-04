Названо найголоднішу істоту у світі: за ніч може поглинути 50 000 особин іншого виду

Дослідники розповіли про загадкових трубкозубів, які виходять на полювання під покровом ночі і можуть поглинути десятки тисяч комах лише за одну ніч.

Історія Землі налічує понад 4,6 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре вивчені, а інші не перестають дивувати вчених. Одним із таких вважається трубкозуб (Orycteropus afer) — африканський гурман, який поїдає мурах, пише Science Focus.

Цікаво, що в середньому за ніч цей великоносий ссавець з'їдає до 50 000 мурах і термітів. За словами вчених, мурахи і терміти мають сукупну біомасу, що в 10 разів перевищує біомасу всіх диких ссавців. Простими словами, їх неймовірно багато на Землі.

Трубкозуби, також відомі як земляні свині або африканські мурашині ведмеді, володіють особливим талантом у поїданні комах. Попередні дослідження вже показали, що в пошуках їжі трубкозуби спершу проникають у мурашники або термітники. Для цього вони використовують лапи з міцними кігтями і кремезними кістками, укріпленими щільною сполучною тканиною, що допомагає пом'якшити навантаження.

Проникнення в мурашник може розлютити комах і змусити їх атакувати порушника, кусаючи його та оббризкуючи мурашиною кислотою. Однак трубкозуби мають товсту шкіру, що дає їм змогу без проблем заривати свій довгий ніс у гніздо і жадібно пожирати мурах.

За словами вчених, щоб уникнути вдихання пилу, трубкозуби закривають свої ніздрі. Тим часом спеціалізовані слинні залози, які майже повністю оточують шию тварини, виділяють потік липкої слини, що покриває 30-сантиметровий як клей. У результаті мурахи прилипають до свого язика, як мухи до липкої стрічки.

Самка трубкозуба з дитинчам

Однак це ще не все: після проковтування і подальшого просування травною системою їжа потрапляє в шлунок, схожий на шлунок мурахоїда, де її подрібнюють м'язові стінки. Таким чином вчені не потребують пережовування, що, втім, не скасовує наявність дуже дивних зубів. У дорослих особин близько 20 кілочкоподібних зубів, розташованих у задній частині щелепи, які постійно ростуть і сточуються.

Кожен із них являє собою скупчення сотень крихітних шестикутних паралельних трубочок, які складаються з дентиноподібної речовини, званої вазодентином. На зубах відсутня емаль, а тому вони відносно м'які, що робить їх непридатними для подрібнення. З іншого боку, вони ідеально підходять для легкого розминання, яке і використовують трубкозуби.

