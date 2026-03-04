На морском дне у берегов Японии найдено кладбище крошечных скелетов панд: откуда они здесь

Поистине необычную находку сделали ученые на японских коралловых рифах — в результате им удалось открыть совершенно новый вид странных существ.

Несколько лет назад дайверы исследовали коралловые рифы вокруг острова Кумедзима в японском архипелаге Рюкю и заметили нечто необычное, похожее на кладбище крошечных скелетов панд, пишет Science Focus.

Существа максимум достигали около 2 сантиметров в длину: на одном конце находилась белая "голова" с черным пятном на носу и двумя черными пятнами вокруг глаз, что делало их похожими на панд. Сквозь прозрачное тело существ также виднелась стопка белых горизонтальных линий, похожих на костные ребра, а ниже располагалось черное пятно, которое, как считают ученые, может быть хвостом.

Дайверы определили, что эти скелетообразные существа относятся к виду асцидий, также известных как морские асцидии. Когда фотографии появились в социальных сетях, люди дали им прозвище "гайкоцу-панда-хоя", что по-японски означает "скелет морской асцидии панды".

Такой ажиотаж также привлек внимание эксперта по морским асцидиям, доктора Наохиро Хасегавы из Университета Хоккайдо в Японии. Исследователь изучил фото и пришел к выводу, что существа на них не похожи на других известных морских асцидий. Это побудило его к изучению нового и редкого вида.

С помощью местных рыбаков и дайверов ученым удалось заполучить четыре скопления морских асцидий, обнаруженных на глубине от 10 до 20 метров. Затем доктор Хасегава исследовал образцы в лаборатории и обнаружил, что скелеты панд достаточно необычны, чтобы выделить их в отдельный вид — Clavelina ossipandae.

Отметим, что Clavelina — это род, впервые описанный более 200 лет назад. Название означает "маленькая бутылочка" и точно описывает их прозрачные тела бутылкообразной формы, или зооиды. Известно, что родственный для него вид обитает на скалистых берегах Европы — речь о асцидии-лампочке (Clavelina lepadiformis), которая действительно напоминает крошечные лампочки.

По словам исследователей, новое видовое название, ossipandae, сочетает в себе слова "панда" и "ossis", латинское слово, означающее кость. Отличительными чертами вида считаются белые "ребра", которые на самом деле являются кровеносными сосудами, и черные "глазные" отметины — ученые пока не знают, какую функцию они выполняют.

Подобно другим асцидиям, асцидии-скееты панд — простые колониальные животные. Известно, что они являются фильтраторами: втягивают воду в свое тело через сифонную трубку и пропускают ее через покрытые слизью жабры, чтобы собрать частицы пищи. Затем другой сифон выталкивает воду обратно, отсюда и их общее название; когда их вытаскивают из воды, некоторые морские асцидии выпускают струи воды.

Любопытно, что морские асцидии не проводят всю жизнь прикрепленными к камням. Они начинают свою жизнь в виде личинок, похожих на головастиков, и некоторое время плавают, прежде чем опуститься на морское дно.

