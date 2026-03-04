На морському дні біля берегів Японії знайдено кладовище крихітних скелетів панд: звідки вони тут

Воістину незвичайну знахідку зробили вчені на японських коралових рифах — у результаті їм вдалося відкрити абсолютно новий вид дивних істот.

Кілька років тому дайвери досліджували коралові рифи навколо острова Кумедзіма в японському архіпелазі Рюкю і помітили дещо незвичайне, схоже на кладовище крихітних скелетів панд, пише Science Focus.

Істоти щонайбільше сягали близько 2 сантиметрів завдовжки: на одному кінці була біла "голова" з чорною плямою на носі та двома чорними плямами навколо очей, що робило їх схожими на панд. Крізь прозоре тіло істот також виднілася стопка білих горизонтальних ліній, схожих на кісткові ребра, а нижче розташовувалася чорна пляма, яка, як вважають учені, може бути хвостом.

Дайвери визначили, що ці скелетоподібні істоти належать до виду асцидій, також відомих як морські асцидії. Коли фотографії з'явилися в соціальних мережах, люди дали їм прізвисько "гайкоцу-панда-хоя", що японською означає "скелет морської асцидії панди".

Такий ажіотаж також привернув увагу експерта з морських асцидій, доктора Наохіро Хасегави з Університету Хоккайдо в Японії. Дослідник вивчив фото і дійшов висновку, що істоти на них не схожі на інших відомих морських асцидій. Це спонукало його до вивчення нового і рідкісного виду.

За допомогою місцевих рибалок і дайверів ученим вдалося роздобути чотири скупчення морських асцидій, виявлених на глибині від 10 до 20 метрів. Потім доктор Хасегава досліджував зразки в лабораторії і виявив, що скелети панд досить незвичайні, щоб виділити їх в окремий вид — Clavelina ossipandae.

Зазначимо, що Clavelina — це рід, уперше описаний понад 200 років тому. Назва означає "маленька пляшечка" і точно описує їхні прозорі тіла пляшкоподібної форми, або зооїди. Відомо, що споріднений для нього вид мешкає на скелястих берегах Європи — йдеться про асцидію-лампочку (Clavelina lepadiformis), яка дійсно нагадує крихітні лампочки.

За словами дослідників, нова видова назва, ossipandae, поєднує в собі слова "панда" і "ossis", латинське слово, яке означає кістка. Відмінними рисами виду вважаються білі "ребра", які насправді є кровоносними судинами, і чорні "очні" відмітини — вчені поки не знають, яку функцію вони виконують.

Подібно до інших асцидій, асцидії-скеети панд — прості колоніальні тварини. Відомо, що вони є фільтраторами: втягують воду у своє тіло через сифонну трубку і пропускають її через вкриті слизом зябра, щоб зібрати частинки їжі. Потім інший сифон виштовхує воду назад, звідси і їхня загальна назва; коли їх витягують із води, деякі морські асцидії випускають струмені води.

Цікаво, що морські асцидії не проводять все життя прикріпленими до каміння. Вони починають своє життя у вигляді личинок, схожих на пуголовків, і деякий час плавають, перш ніж опуститися на морське дно.

