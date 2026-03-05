Рвут друг друга на части: самый жестокий кит в океане практикует каннибализм (фото)

Исследователи обнаружили обглоданные плавники косаток на пляже — считается, что следы укусов были оставлены зубами других косаток.

Плавники косаток, выброшенные на берег в северной части Тихого океана, имеют характерные следы зубов — это указывает на то, что косатки практикуют каннибализм. Ученые считают, что такое поведение может объяснить, почему некоторые косатки живут большими семейными группами, пишет Live Science.

Исследователи выделяют несколько различных типов косаток (Orcinus orca), порой они также рассматриваются как разные подвиды. В северной части Тихого океана два из этих типов обитают примерно в одних и тех же районах:

оседлые косатки (Orcinus orca ater) — живут большими семейными группами и питаются рыбой;

косатки Биггса (Orcinus orca rectipinnus) — более распространены и мигрируют, а также живут меньшими группами и питаются другими млекопитающими, такими как киты, дельфины и тюлени.

Ранее считалось, что эти два вида косаток избегают друг друга, однако теперь команда из Университета Южной Дании считает, что это не всегда так. Исследователи обнаружили плавник косатки на пляже острова Беринга — он был окровавлен и покрыт следами зубов.

По словам исследователей, обнаружение плавников со следами зубов не так уж необычно. Однако ранее обнаруженные плавники, как правило, принадлежали клюворылым китам Бэрда (Berardius bairdii) и малым полосатикам (Balaenoptera acutorostrata), которые были атакованы и съедены косатками Бигга. Однако новая находка оказалась интригующей — плавник принадлежал другой косатке.

Два года спустя, в июле 2024 года, ученые обнаружили второй спинной плавник косатки. Новая находка была немного больше и принадлежала молодому самцу, но на нем были те же следы зубов косатки. В этот момент ученые начали подозревать нечто странное.

Отметим, что плавники жесткие и несъедобные, а также препятствуют поеданию мышц и жира под ними, поэтому косатки отрывают их. Исследователи также провели генетические тесты, которые показали, что плавники принадлежат южным популяциям косаток, обитающим в водах недалеко от Вашингтона и Британской Колумбии. Эта группа китов также известна тем, что носят лосося на головах и делают друг другу массаж водорослями.

Исследователи обнаружили спинные плавники косаток, которые, по всей видимости, были съедены, в 2022 и 2024 годах Фото: Marine Mammal Science

Авторы нового исследования считают, что южные популяции косаток, вероятно, подверглись нападению и были съедены косатками Бигга. Новые данные также свидетельствуют о том, что каннибализм случается и у косаток, но исследователи считают, что такое поведение не слишком распространено среди китов.

Исследователи также считают, что такие случайные нападения со стороны косаток Бигга, питающихся млекопитающими, являются причиной того, что местные косатки образуют большие, сплоченные семейные группы. Животные, которые собираются в большие группы или стада, часто делают это для защиты от хищников.

Ранее считалось, что у косаток нет естественных хищников, но теперь известно, что они проявляют агрессию друг к другу. Например, в 2016 году косатки Бигга преследовали и убили новорожденного детеныша, возможно, чтобы заставить мать стать половозрелой. Однако в киты не стали есть детеныша после убийства.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые впервые увидели странное поведение косаток.

