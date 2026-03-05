Рвуть один одного на частини: найжорстокіший кит в океані практикує канібалізм (фото)

Дослідники виявили обгризені плавники косаток на пляжі — вважають, що сліди укусів були залишені зубами інших косаток.

Плавці косаток, викинуті на берег у північній частині Тихого океану, мають характерні сліди зубів — це вказує на те, що косатки практикують канібалізм. Учені вважають, що така поведінка може пояснити, чому деякі косатки живуть великими сімейними групами, пише Live Science.

Дослідники виділяють кілька різних типів косаток (Orcinus orca), часом їх також розглядають як різні підвиди. У північній частині Тихого океану два з цих типів мешкають приблизно в одних і тих самих районах:

осілі косатки (Orcinus orca ater) — живуть великими сімейними групами і харчуються рибою;

косатки Біггса (Orcinus orca rectipinnus) — більш поширені та мігрують, а також живуть меншими групами і харчуються іншими ссавцями, такими як кити, дельфіни і тюлені.

Раніше вважалося, що ці два види косаток уникають один одного, проте тепер команда з Університету Південної Данії вважає, що це не завжди так. Дослідники виявили плавник косатки на пляжі острова Берінга — він був закривавлений і вкритий слідами зубів.

За словами дослідників, виявлення плавників зі слідами зубів не таке вже й незвичайне. Однак раніше виявлені плавники, як правило, належали дзьоборилим китам Берда (Berardius bairdii) і малим смугастикам (Balaenoptera acutorostrata), яких атакували і з'їли косатки Бігга. Однак нова знахідка виявилася інтригуючою — плавник належав іншій косатці.

Два роки потому, в липні 2024 року, вчені виявили другий спинний плавник косатки. Нова знахідка була трохи більшою і належала молодому самцеві, але на ньому були ті самі сліди зубів косатки. У цей момент учені почали підозрювати щось дивне.

Зазначимо, що плавники жорсткі та неїстівні, а також перешкоджають поїданню м'язів і жиру під ними, тому косатки відривають їх. Дослідники також провели генетичні тести, які засвідчили, що плавники належать південним популяціям косаток, які мешкають у водах недалеко від Вашингтона і Британської Колумбії. Ця група китів також відома тим, що носять лосося на головах і роблять один одному масаж водоростями.

Дослідники виявили спинні плавники косаток, які, найімовірніше, були з'їдені, у 2022 і 2024 роках Фото: Marine Mammal Science

Автори нового дослідження вважають, що південні популяції косаток, ймовірно, зазнали нападу і були з'їдені косатками Бігга. Нові дані також свідчать про те, що канібалізм трапляється і в косаток, але дослідники вважають, що така поведінка не надто поширена серед китів.

Дослідники також вважають, що такі випадкові напади з боку косаток Бігга, які харчуються ссавцями, є причиною того, що місцеві косатки утворюють великі, згуртовані сімейні групи. Тварини, які збираються у великі групи або стада, часто роблять це для захисту від хижаків.

Раніше вважалося, що у косаток немає природних хижаків, але тепер відомо, що вони проявляють агресію один до одного. Наприклад, у 2016 році косатки Бігга переслідували і вбили новонароджене дитинча, можливо, щоб змусити матір стати статевозрілою. Однак кити не стали їсти дитинча після вбивства.

