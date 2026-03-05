Миллионы людей в опасности: уровень мирового океана оказался выше, чем считалось

Исследователи обнаружили, что повышение уровня моря из-за изменения климата на самом деле угрожает большему количеству людей, чем считалось ранее.

Повышение уровня моря из-за изменения климата может угрожать десяткам миллионов людей больше, чем изначально считали ученые. Причиной тому ошибочные предположения о том, насколько на самом деле высок уровень прибрежных вод сегодня, пишет Science Alert.

В ходе нового исследования ученые проанализировали сотни научных исследований и оценок опасности и обнаружили, что около 90% из них недооценивают изначальный уровень прибрежных вод в среднем на 30 сантиметров. Любопытно, что эта проблема чаще встречается в странах Глобального Юга, Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии, но реже в Европе и вдоль атлантических побережий.

Авторы считают, что причина заключается в несоответствии между методами измерения высоты моря и суши. По словам соавтора исследования, профессора Филипа Миндерхауда из Вагенингенского университета, вероятно, причина неточностей заключается в "методологическом слепом пятне" между различными способами измерения этих двух показателей.

Дело в том, что каждый отдельный метод правильно измеряет конкретные области. Однако там, где море встречается с сушей, многие факторы часто не учитываются при использовании спутниковых и наземных моделей.

Исследования, рассчитывающие влияние повышения уровня моря, как правило, не рассматривают фактический измеренный уровень моря, а опираются на нулевую отметку в качестве отправной точки. По словам ведущего автора исследования Катарины Сигер из Падуанского университета в Италии, в некоторых местах в Индо-Тихоокеанском регионе он приближается к 1 метру.

Авторы отмечают, что многие предыдущие исследования предполагают уровень моря без волн и течений, в то время как в реальности на берегу океана постоянно бушуют ветры, приливы, течения, изменения температуры и такие явления, как Эль-Ниньо.

Корректировка базового уровня береговой линии с учетом более точных данных предполагает, что поднятие уровня моря чуть более чем на 1 метр, как предполагают некоторые исследования, может затопить до 37% суши и угрожает от 77 до 132 миллионов человек. Это вызовет проблемы в планировании и финансировании мер по смягчению последствий глобального потепления. Простыми словами, ученые пришли к выводу, что количество людей, для которых риск экстремальных наводнений намного выше, чем считалось ранее.

Данные указывают на то, что в Юго-Восточной Азии наблюдается наибольшее расхождение.

