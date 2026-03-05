Мільйони людей у небезпеці: рівень світового океану виявився вищим, ніж вважалося

Дослідники виявили, що підвищення рівня моря через зміну клімату насправді загрожує більшій кількості людей, ніж вважалося раніше.

Підвищення рівня моря через зміну клімату може загрожувати десяткам мільйонів людей більше, ніж спочатку вважали вчені. Причиною тому помилкові припущення про те, наскільки насправді високий рівень прибережних вод сьогодні, пише Science Alert.

Під час нового дослідження вчені проаналізували сотні наукових досліджень і оцінок небезпеки і виявили, що близько 90% з них недооцінюють початковий рівень прибережних вод у середньому на 30 сантиметрів. Цікаво, що ця проблема частіше трапляється в країнах Глобального Півдня, Тихоокеанському регіоні та Південно-Східній Азії, але рідше в Європі та вздовж атлантичних узбереж.

Автори вважають, що причина полягає в невідповідності між методами вимірювання висоти моря і суші. За словами співавтора дослідження, професора Філіпа Міндерхауда з Вагенінгенського університету, ймовірно, причина неточностей полягає в "методологічній сліпій плямі" між різними способами вимірювання цих двох показників.

Річ у тім, що кожен окремий метод правильно вимірює конкретні області. Однак там, де море зустрічається із суходолом, багато факторів часто не враховують під час використання супутникових і наземних моделей.

Дослідження, що розраховують вплив підвищення рівня моря, як правило, не розглядають фактичний виміряний рівень моря, а спираються на нульову позначку як відправну точку. За словами провідної авторки дослідження Катаріни Сігер з Падуанського університету в Італії, в деяких місцях в Індо-Тихоокеанському регіоні він наближається до 1 метра.

Автори зазначають, що багато попередніх досліджень припускають рівень моря без хвиль і течій, у той час як у реальності на березі океану постійно вирують вітри, припливи, течії, зміни температури і такі явища, як Ель-Ніньйо.

Коригування базового рівня берегової лінії з урахуванням більш точних даних припускає, що підняття рівня моря трохи більше ніж на 1 метр, як припускають деякі дослідження, може затопити до 37% суходолу і загрожує від 77 до 132 мільйонів осіб. Це викличе проблеми в плануванні та фінансуванні заходів із пом'якшення наслідків глобального потепління. Простими словами, вчені дійшли висновку, що кількість людей, для яких ризик екстремальних повеней набагато вищий, ніж вважали раніше.

Дані вказують на те, що в Південно-Східній Азії спостерігається найбільша розбіжність.

