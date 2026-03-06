Дар от анонимного благотворителя: в музей попал средневековый меч в идеальном состоянии (фото)

Недавно в Музее земли Мехув в Польше представили редкий позднесредневековый меч, который поступил в дар от анонимного благотворителя. Хотя точные обстоятельства его находки остаются неизвестными, специалисты считают, что оружие, вероятно, происходит из окрестностей Лукова.

Общая длина меча составляет 123 сантиметра, а длина лезвия — 94,5 сантиметра. Несмотря на незначительную коррозию на некоторых участках лезвия, оружие остается в очень хорошем состоянии, пишет Heritage Daily.

Лезвие тонкое и постепенно сужающееся к острому концу, что указывает на то, что оно было предназначено главным образом для колющих ударов. Такие конструктивные особенности были распространены в позднем средневековье, когда на поле боя все чаще использовали пластинчатые доспехи.

Одной из заметных особенностей лезвия является его шестиугольное сечение в верхней части. Оно также имеет неглубокие канавки, проходящие вдоль лезвия. Эти канавки помогали уменьшить вес, сохраняя прочность и жесткость. Такой подход позволял мастерам создавать оружие, которое было прочным, но при этом сбалансированным и практичным в бою.

Хвостовик меча относительно длинный, узкий и четырехугольный, сужающийся к концу. К хвостовику прикреплено грушевидное навершие с закругленной верхушкой длиной около 7,7 сантиметра. Навершие постепенно расширяется от примерно 2,2 до 4,2 сантиметра в диаметре и было заклепано сверху, чтобы прочно закрепить рукоятку на месте.

Навершие соответствует типу T3 в классификации, созданной британским историком Эвартом Оукшоттом, ведущим исследователем европейских мечей. Навершия такого типа появились в искусстве еще в первой половине XIV века и стали особенно распространенными в XV и XVI веках.

Перекладина имеет диаметр примерно 1 сантиметр и овальное сечение. К концам она расширяется до примерно 1,3 сантиметра. Ее плечи расположены под углом в горизонтальном направлении в противоположных направлениях, что является стилем, который часто встречается в дизайне оружия северной Италии. Такие перекладины впервые появились в Центральной Европе в начале XV века и постепенно распространились по всему континенту.

Согласно типологии Оукшота, это оружие может быть отнесено к типу XVIIIa. Мечи этой категории обычно датируются XV веком и известны своими длинными, стройными лезвиями с шестиугольным сечением и минимальным фуллером. Они были предназначены главным образом для колющих ударов и были особенно полезны для пробивания промежутков в пластинчатой броне.

Длинная рукоятка позволяла пользователю сражаться одной или двумя руками. Эта гибкость делала меч пригодным как для контролируемых ударов, так и для мощных атак. Оружие такой формы часто использовалось бронированной пехотой и верхом на лошадях рыцарями во время ближнего боя против хорошо защищенных противников.

Подобные мечи находили в других местах Польши, в частности один экземпляр был найден вблизи Слубице. Поскольку это оружие находится между традиционными одноручными мечами и большими двуручными мечами, его часто называют "бастардом". Название "полутораручный меч" отражает ту же идею: оружие можно было использовать как одной, так и двумя руками для большей силы удара.

Позднесредневековое искусство предоставляет несколько визуальных примеров таких мечей. Произведения немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера показывают воинов, вооруженных подобным оружием, что свидетельствует о его важности в европейской военной культуре.

Для детального изучения артефакта команда под руководством профессора Гжегожа Тересинского из Медицинского университета Люблина провела компьютерную томографию и рентгеновское сканирование. Работа была выполнена в сотрудничестве с Университетом Марии Кюри-Склодовской. Исследователи также создали точный 3D-скан, обеспечив подробную цифровую запись, которая будет полезной для будущих исследований и сохранения.

Этот меч является важным дополнением к исторической коллекции Польши и историкам понять, как изменилась война в период, когда распространились пластинчатые доспехи. Каждый артефакт предоставляет ценную информацию о мастерстве, методах ведения боя и снаряжении, которое использовали солдаты в позднем средневековье.

