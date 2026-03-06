Крупнейший подводный лес в мире терпит крах: ученые 40 лет наблюдают за трагедией

Морские биологи десятилетиями наблюдали за жизнью гигантской ламинарии Сан-Диего — результаты свидетельствуют о том, что эти морские леса очень уязвимы.

Гигантская ламинария (Macrocystis pyrifera) представляет собой форму роста, состоящую из стеблей, а не ветвей. От одного родительского растения, закрепленного на морском дне, может произрастать до 150 побегов. Как правило, кончики самых больших ламинарий покачиваются на поверхности океана, образуя золотистые пятна, видимые с берега — признак хорошего здоровья экосистемы, которую они поддерживают. Однако новые данные указывают на то, что гигантская ламинария в Сан-Диего, вероятно, терпит крах, пишет PHYS.org.

Группа ученых из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего опубликовала беспрецедентную историю лесов ламинарии у берегов Ла-Хойи и Пойнт-Ломы. Отметим, что вместе они занимают площадь почти 19 квадратных километров и считаются крупнейшими на западном побережье США.

Команда наблюдала за морскими лесами в течение более чем 40 лет и теперь данные указывают на прогрессирующее неуклонное сокращение, выходящее за рамки типичных циклов краха и восстановления.

Наблюдения показывают, что сегодня гигантские водоросли проигрывают конкурирующим организмам, обычно находящиеся в тени водорослей. Но в будущем, как считают ученые, это может произойти и с множеством других организмов, включая рыб и людей.

Негативные последствия могут быть самыми разными и варьируются от уменьшения улова до потери мест размножения. Хотя отсутствие пахучих водорослей станет облегчением для некоторых отдыхающих на пляже, эти кучи привлекают мух-короедов, которые являются важным источником пищи для морских птиц.

По словам ведущего автора исследования, морского биолога из Института океанографии Скриппса Эда Парнелла, по сути, ситуация сравнима с тем, что систему "морят голодом". Гигантская ламинария — знаковый вид. Он очень продуктивен и обеспечивает обильную пищу для животных, а также лучше подходит для пляжей. Например, в мире существуют целые заросли ламинарии, которые пелагические рыбы используют для защиты своей икры.

В рамках исследования ученые отслеживали историю более чем 14 000 растений гигантской ламинарии в течение десятилетий. Часть данных относится к 1970-м годам, однако основная часть истории начинается в 1983году, когда морские биологи создали первую из двух десятков станций для наблюдения за ростом ламинарии на различных глубинах.

По словам ученых, их анализ показывает, как мощные волны, вызванные явлением Эль-Ниньо в 1982-83 и 1997-98 годах, оторвали произрастающие гигантские водоросли от мелового песчаника, который их удерживал. Ранее леса водорослей быстро восстанавливались, однако с 2015 года все изменилось, когда в восточной части Тихого океана образовалась лужа чрезвычайно теплой воды, которая сохранялась более года. 1983 года температура в лесах колебалась от 12 до 15℃, с редкими скачками до 16℃ во время Эль-Ниньо. Увы, с 2015 года температура в лесах ламинарий ни разу не опускалась ниже 14℃.

