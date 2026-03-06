Найбільший підводний ліс у світі зазнає краху: вчені 40 років спостерігають за трагедією

Морські біологи десятиліттями спостерігали за життям гігантської ламінарії Сан-Дієго — результати свідчать про те, що ці морські ліси дуже вразливі.

Гігантська ламінарія (Macrocystis pyrifera) являє собою форму росту, що складається зі стебел, а не гілок. Від однієї батьківської рослини, закріпленої на морському дні, може виростати до 150 пагонів. Зазвичай кінчики найбільших ламінарій погойдуються на поверхні океану, утворюючи золотисті плями, видимі з берега — ознака доброго здоров'я екосистеми, яку вони підтримують. Однак нові дані вказують на те, що гігантська ламінарія в Сан-Дієго, ймовірно, зазнає краху, пише PHYS.org.

Група вчених з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго опублікувала безпрецедентну історію лісів ламінарії біля берегів Ла-Хойї та Пойнт-Ломи. Зазначимо, що разом вони займають площу майже 19 квадратних кілометрів і вважаються найбільшими на західному узбережжі США.

Команда спостерігала за морськими лісами протягом більш ніж 40 років і тепер дані вказують на прогресуюче неухильне скорочення, що виходить за рамки типових циклів краху і відновлення.

Спостереження показують, що сьогодні гігантські водорості програють конкуруючим організмам, які зазвичай перебувають у тіні водоростей. Але в майбутньому, як вважають вчені, це може статися і з безліччю інших організмів, включно з рибами і людьми.

Негативні наслідки можуть бути найрізноманітнішими і варіюються від зменшення улову до втрати місць розмноження. Хоча відсутність пахучих водоростей стане полегшенням для деяких відпочивальників на пляжі, ці купи приваблюють мух-короїдів, які є важливим джерелом їжі для морських птахів.

За словами провідного автора дослідження, морського біолога з Інституту океанографії Скріппса Еда Парнелла, по суті, ситуацію можна порівняти з тим, що систему "морять голодом". Гігантська ламінарія — знаковий вид. Він дуже продуктивний і забезпечує рясну їжу для тварин, а також краще підходить для пляжів. Наприклад, у світі існують цілі зарості ламінарії, які пелагічні риби використовують для захисту своєї ікри.

У рамках дослідження вчені відстежували історію більш ніж 14 000 рослин гігантської ламінарії протягом десятиліть. Частина даних відноситься до 1970-х років, проте основна частина історії починається в 1983 році, коли морські біологи створили першу з двох десятків станцій для спостереження за ростом ламінарії на різних глибинах.

За словами вчених, їхній аналіз показує, як потужні хвилі, спричинені явищем Ель-Ніньо в 1982-83 і 1997-98 роках, відірвали гігантські водорості, що росли, від крейдяного пісковика, який їх утримував. Раніше ліси водоростей швидко відновлювалися, проте з 2015 року все змінилося, коли в східній частині Тихого океану утворилася калюжа надзвичайно теплої води, що зберігалася понад рік. 1983 року температура в лісах коливалася від 12 до 15℃, з рідкісними стрибками до 16℃ під час Ель-Ніньо. На жаль, з 2015 року температура в лісах ламінарій жодного разу не опускалася нижче 14℃.

