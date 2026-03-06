Здоровые тропические леса массово пустеют: что-то заставляет птиц покидать свои дома

Новое исследование показывает, что в тропических лесах массово сокращается численность птиц. Более того, ученые считают, что такое сокращение не вызвано типичными угрозами, например, потерей среды обитания или урбанизацией.

Наша планета является домом для невероятного количества видов. Но, к сожалению, с каждым годом растет количество видов, находящихся под угрозой или сокращающихся в численности. Например, птицы, как известно, вытесняются из-за урбанизации, инвазивных видов, болезней и преобразования земель. Однако в новом исследовании ученые заметили нечто более любопытное, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, почему количество птиц неумолимо сокращается в на первый взгляд совершенно здоровых лесах. Наблюдения показывают, что в районах густых тропических лесов, которые должны обеспечивать видам достаточно среды обитания и пищи, птицы на самом деле замолкают.

Відео дня

По словам автора исследования Джона Блейка, первые тревожные сообщения поступили из Эквадора: в ходе обследований с помощью сетей, проведенных период с 2001 по 2013 год, количество пойманных птиц сократилось на 40%. Более того, данные указывают на то, что больше всего пострадали птицы питающиеся насекомыми.

Исследователи считают, что такое необычное сокращение видов, вероятно, может быть связано с Ла-Нинья — климатическим явлением, которое способно вызвать повышение зимних температур на юге и понижение на севере, а также порождает более сильные ураганы.

Однако это не единственная тревожная тенденция. Ученые также обнаружили, что птицы сегодня весят меньше, чем 40 лет тому — и вновь больше всего пострадали птицы, питающиеся насекомыми. При этом все больше и больше результатов сообщали в основном об одном и том же: регистрировалось все меньше и меньше птиц.

Модель, использованная учеными, также предсказывает, что повышение средней температуры сухого сезона на 1°C снизит среднюю кажущуюся выживаемость сообщества птиц подлеска на 63%. Считается, что основной причиной является климат.

Чтобы попытаться противостоять этому изменению, группа исследователей, включая Джареда Вулфа, одного из авторов статьи, предложила довольно оригинальную идею: поливать тропический лес. С августа по ноябрь ученые распылили над лесом 68 000 литров воды, что привело уровень осадков в засушливый сезон в соответствие с уровнем 1980-х годов. В результате у птиц повысился уровень жира в крови и они стали демонстрировать больше физических признаков размножения.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейший подводный лес в мире терпит крах: ученые 40 лет наблюдают за трагедией.

Ранее Фокус писал, что в Англии ученые обнаружили самый старый лес на Земле: ему 390 млн лет.