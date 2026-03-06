Здорові тропічні ліси масово порожніють: щось змушує птахів залишати свої домівки

Нове дослідження показує, що в тропічних лісах масово скорочується чисельність птахів. Ба більше, вчені вважають, що таке скорочення не спричинене типовими загрозами, наприклад, втратою середовища проживання або урбанізацією.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів. Але, на жаль, з кожним роком зростає кількість видів, що перебувають під загрозою або скорочуються в чисельності. Наприклад, птахи, як відомо, витісняються через урбанізацію, інвазивні види, хвороби та перетворення земель. Однак у новому дослідженні вчені помітили щось більш цікаве, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чому кількість птахів невблаганно скорочується в на перший погляд абсолютно здорових лісах. Спостереження показують, що в районах густих тропічних лісів, які мають забезпечувати видам достатньо середовища проживання та їжі, птахи насправді замовкають.

За словами автора дослідження Джона Блейка, перші тривожні повідомлення надійшли з Еквадору: під час обстежень за допомогою сіток, проведених у період з 2001 по 2013 рік, кількість спійманих птахів скоротилася на 40%. Ба більше, дані вказують на те, що найбільше постраждали птахи, які харчуються комахами.

Дослідники вважають, що таке незвичайне скорочення видів, імовірно, може бути пов'язане з Ла-Нінья — кліматичним явищем, яке здатне викликати підвищення зимових температур на півдні та зниження на півночі, а також породжує сильніші урагани.

Однак це не єдина тривожна тенденція. Вчені також виявили, що птахи сьогодні важать менше, ніж 40 років тому — і знову найбільше постраждали птахи, які харчуються комахами. При цьому все більше і більше результатів повідомляли в основному про одне й те саме: реєструвалося все менше і менше птахів.

Модель, використана вченими, також передбачає, що підвищення середньої температури сухого сезону на 1°C знизить середню уявну виживаність угруповання птахів підліску на 63%. Вважається, що основною причиною є клімат.

Щоб спробувати протистояти цій зміні, група дослідників, включно з Джаредом Вулфом, одним з авторів статті, запропонувала досить оригінальну ідею: поливати тропічний ліс. Із серпня до листопада вчені розпорошили над лісом 68 000 літрів води, що привело рівень опадів у посушливий сезон у відповідність до рівня 1980-х років. У результаті у птахів підвищився рівень жиру в крові і вони стали демонструвати більше фізичних ознак розмноження.

