Тайна загадочной структуры у берегов Японии разгадана: пирамиды и ступени создали не люди (видео)

Потребовалось 40 лет, чтобы ученые наконец поставили точку в вопросе о том, кто на самом деле возвел монумент Йонагуни, расположенный у берегов Японии.

В 1986 году дайвер Кихатиро Аратаке искал у побережья Йонагуни, одного из самых западных островов Японии, места для туристических экскурсий, когда наткнулся на нечто особенное — подводные сооружения, пишет IFLScience.

Загадочные сооружения были обнаружены на глубине около 25 метров и представляли собой прямоугольную и пирамидообразную скальную структуру, похожую на высеченные в ней ступени. По словам самого Аратаке, он был очень взволнован, когда обнаружил структуры, которые впоследствии станут сокровищем острова Йонагуни.

Изначально дайвер считал, что сооружение, ныне известное как монумент Йонагуни, могло быть создано древними людьми, а потому Аратаке связался с учеными из Университета Рюкю. Ученые проанализировали находку, но так и не смогли найти ответ. Впрочем, несколько теорий все же появилось.

Например, морской биолог с острова Рюкю Масааки Кимура предположил, что скрытая под толщей воды территория на самом деле является затерянным континентом Му — альтернативное название затерянного континента Лемурия. Отметим, что теория о существовании континента впервые появилась еще в 1864 году и была использована для объяснения того, почему окаменелости лемуров находят на Мадагаскаре и Индийском субконтиненте, но не на континентальной Африке или Ближнем Востоке. Увы, эта идея устарела с открытием тектоники плит.

Другая теория предполагает, что сооружение, скрытое у побережья Японии, могло быть создано 10 000 - 14 000 лет назад, что потенциально предшествует любой известной сегодня цивилизации, способной создать нечто подобное. К слову, сооружение также часто связывают с затерянной Атлантидой.

Однако теперь профессор науки и математики Бостонского университета Роберта Шоча, загадочная структура на морском дне на самом деле, вероятно, вовсе не была создана людьми. На самом деле ученые считают, что загадочную структуру породила природа.

Несмотря на утверждения об обратном, природа действительно обнаруживает интересные особенности и структуры, которые выглядят слишком геометрически совершенными. Профессор Шоч отмечает, что некоторые структуры действительно могли быть созданы людьми, однако большинство из них все же были созданы природными силами.

Ученые отмечают, что подводные структуры, вероятно, объясняются базовой классической геологией и классической стратиграфией для песчаников, которые, как правило, раскалываются вдоль плоскостей и образуют очень прямые края.

В результате ученые пришли к выводу, что монумент Йонагуни на самом деле является естественным образованием. Но из-за обилия акул в этом районе и того, что сам монумент представляет собой довольно странное зрелище, он по-прежнему привлекает множество туристов.

