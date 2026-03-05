Разгадана тайна 500-километрового "туннеля" на дне Атлантического океана: что его породило

В новом исследовании ученым наконец-то удалось выяснить, что разорвало 500-километовый "Большой каньон", расположенный на дне океана.

Комплекс "Королевской впадины" расположен примерно в 1000 километрах от побережья Португалии и известен как "Большой каньон Атлантики" из-за своих огромных размеров. Теперь в новом исследовании ученым наконец-то удалось выяснить, какие именно монументальные силы его сформировали, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ранее эксперты спорили о том, как образовалась эта гигантская сеть траншей и бассейнов, простирающаяся примерно на 500 километров по дну Атлантического океана. Одним из наиболее правдоподобных объяснений считалось то, что эти образования являются результатом разрыва океанической коры.

В новом исследовании ученые хотели изучить этот вопрос более подробно и, по их словам, реальность значительно сложнее. Команда использовала новые всеобъемлющие данные и предполагает, что сочетание ослабления от тепла существующего мантийного плюма и огромного давления временной границы тектонических плит привело к образованию комплекса "Королевской впадины" в этом месте.

По словам соавтора исследования, морского геолога Антье Дюркефельдена ранее исследователи давно подозревали, что движение земной коры сыграли центральную роль в формировании подводного каньона. Результаты нового исследования впервые объясняют, почему и как структура образовалась на самом деле.

В ходе исследования ученые использовали высокоразрешающий гидролокатор для картирования каньона и собрали образцы вулканических пород из различных точек внутри впадины. Далее ученые проанализировали их химический состав, что позволило датировать образцы и определить их происхождение.

Батиметрическая карта комплекса Кингс-Трог с глубокими бассейнами в его восточной части Фото: GEOMAR

Команде также удалось сделать несколько открытий:

считается, что каньон был образован в период от 37 до 24 миллионов лет назад;

найдены доказательства прохождения границы тектонических плит через этот регион — именно вдоль этой границы происходило ключевое растяжение и растрескивание.

Основной причиной того, что граница плит выбрала именно этот маршрут, вероятно, стало наличие мантийного плюма в этом районе, который направлял растрескивание по пути наименьшего сопротивления. Ученые считают. Что эта утолщенная, нагретая кора, вероятно, сделала регион механически слабее, в результате граница плит сместилась именно здесь.

И все же, какими бы ни были тектонические силы в этом районе, они не были достаточно сильными, чтобы сформировать полноценный срединно-океанический хребет, подобный Срединно-Атлантическому хребту. Когда граница тектонических плит позже сместилась дальше на юг, в сторону современных Азорских островов, формирование Королевской впадины также остановилось.

Напомним, ранее мы писали о том, что уровень мирового океана оказался выше, чем считалось.

Ранее Фокус писал о том, что нечто, прибывшее из моря, захватывает Атлантический океан: мы наконец знаем, почему.