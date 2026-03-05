Розгадано таємницю 500-кілометрового "тунелю" на дні Атлантичного океану: що його породило

У новому дослідженні вченим нарешті вдалося з'ясувати, що розірвало 500-кілометровий "Великий каньйон", розташований на дні океану.

Комплекс "Королівської западини" розташований приблизно за 1000 кілометрів від узбережжя Португалії і відомий як "Великий каньйон Атлантики" через свої величезні розміри. Тепер у новому дослідженні вченим нарешті вдалося з'ясувати, які саме монументальні сили його сформували, пише Science Alert.

Раніше експерти сперечалися про те, як утворилася ця гігантська мережа траншей і басейнів, що простягається приблизно на 500 кілометрів дном Атлантичного океану. Одним з найбільш правдоподібних пояснень вважалося те, що ці утворення є результатом розриву океанічної кори.

У новому дослідженні вчені хотіли вивчити це питання більш детально і, за їхніми словами, реальність значно складніша. Команда використовувала нові всеосяжні дані і припускає, що поєднання ослаблення від тепла існуючого мантійного плюма і величезного тиску тимчасового кордону тектонічних плит призвело до утворення комплексу "Королівської западини" в цьому місці.

За словами співавтора дослідження, морського геолога Антьє Дюркефельдена, раніше дослідники давно підозрювали, що рух земної кори відіграли центральну роль у формуванні підводного каньйону. Результати нового дослідження вперше пояснюють, чому і як структура утворилася насправді.

Під час дослідження вчені використовували гідролокатор з високою роздільною здатністю для картування каньйону і зібрали зразки вулканічних порід із різних точок усередині западини. Далі вчені проаналізували їхній хімічний склад, що дало змогу датувати зразки і визначити їхнє походження.

Батиметрична карта комплексу Кінгс-Трог із глибокими басейнами в його східній частині Фото: GEOMAR

Команді також вдалося зробити кілька відкриттів:

вважається, що каньйон був утворений у період від 37 до 24 мільйонів років тому;

знайдено докази проходження кордону тектонічних плит через цей регіон — саме вздовж цього кордону відбувалося ключове розтягнення і розтріскування.

Основною причиною того, що межа плит обрала саме цей маршрут, ймовірно, стала наявність мантійного плюму в цьому районі, який спрямовував розтріскування шляхом найменшого опору. Вчені вважають. Що ця потовщена, нагріта кора, ймовірно, зробила регіон механічно слабкішим, внаслідок чого межа плит змістилася саме тут.

І все ж, якими б не були тектонічні сили в цьому районі, вони не були достатньо сильними, щоб сформувати повноцінний серединно-океанічний хребет, подібний до Серединно-Атлантичного хребта. Коли межа тектонічних плит пізніше змістилася далі на південь, у бік сучасних Азорських островів, формування Королівської западини також зупинилося.

