Таємницю загадкової структури біля берегів Японії розгадано: піраміди і сходинки створили не люди (відео)

Знадобилося 40 років, щоб вчені нарешті поставили крапку в питанні про те, хто насправді звів монумент Йонагуні, розташований біля берегів Японії.

У 1986 році дайвер Кіхатіро Аратаке шукав біля узбережжя Йонагуні, одного з найзахідніших островів Японії, місця для туристичних екскурсій, коли натрапив на щось особливе — підводні споруди, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загадкові споруди було виявлено на глибині близько 25 метрів, вони являли собою прямокутну і пірамідоподібну скельну структуру, схожу на висічені в ній сходинки. За словами самого Аратаке, він був дуже схвильований, коли виявив структури, які згодом стануть скарбом острова Йонагуні.

Спочатку дайвер вважав, що споруда, нині відома як монумент Йонагуні, могла бути створена стародавніми людьми, а тому Аратаке зв'язався з ученими з Університету Рюкю. Вчені проаналізували знахідку, але так і не змогли знайти відповідь. Втім, кілька теорій все ж з'явилося.

Наприклад, морський біолог з острова Рюкю Масаакі Кімура припустив, що прихована під товщею води територія насправді є загубленим континентом Му — альтернативна назва загубленого континенту Лемурія. Зазначимо, що теорія про існування континенту вперше з'явилася ще 1864 року і була використана для пояснення того, чому скам'янілості лемурів знаходять на Мадагаскарі та Індійському субконтиненті, але не на континентальній Африці або Близькому Сході. На жаль, ця ідея застаріла з відкриттям тектоніки плит.

Інша теорія припускає, що споруда, прихована біля узбережжя Японії, могла бути створена 10 000 — 14 000 років тому, що потенційно передує будь-якій відомій сьогодні цивілізації, здатній створити щось подібне. До слова, споруду також часто пов'язують із загубленою Атлантидою.

Однак тепер професор науки і математики Бостонського університету Роберта Шоча вважає, що загадкова структура на морському дні насправді, ймовірно, зовсім не була створена людьми. Насправді вчені вважають, що загадкову структуру породила природа.

Попри твердження про протилежне, природа справді виявляє цікаві особливості та структури, які виглядають надто геометрично досконалими. Професор Шоч зазначає, що деякі структури справді могли бути створені людьми, проте більшість із них все ж були створені природними силами.

Науковці зазначають, що підводні структури, ймовірно, пояснюються базовою класичною геологією і класичною стратиграфією для пісковиків, які, як правило, розколюються вздовж площин і утворюють дуже прямі краї.

У результаті вчені дійшли висновку, що монумент Йонагуні насправді є природним утворенням. Але через велику кількість акул у цьому районі і через те, що сам монумент являє собою досить дивне видовище, він, як і раніше, приваблює безліч туристів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розгадано таємницю 500-кілометрового "тунелю" на дні Атлантичного океану: що його породило.

Раніше Фокус писав про те, що створено заплутану мапу підводного світу: вчені відзначили на ній майже 20 000 стародавніх вулканів.