Одна из европейских стран окажется в центре слизневого апокалипсиса: кому готовиться

Исследователи предупреждают, что жителям Великобритании следует готовиться к "слизнепаду" — ожидается, что на страну обрушится огромное количество слизней, которые могут уничтожить местные сады.

После полусотни дней непрерывных дождей в Великобританию наконец-то вернулось солнце и теплая погода. Но, похоже, влажная погода все же оставила свой след, создав уникальные условия для нашествия слизней, которые также являются садовыми вредителями, пишет Daily Mail.

По словам химика из Ноттингемского университета Трент, доктора Кристофера Террелла Нилда, британские сады вскоре могут заполниться опасными слизнями, способными их уничтожить. Нечто подобное уже происходило в 2024 году, когда огромное количество слизистых существ опустошило растения.

Доктор Нилд считает, что 2026 год, вероятно, повторит судьбу 2024 года благодаря влажным условиям последних нескольких недель. Считается, что наводнения могут погубить зимующие яйца и взрослых особей, а мягкая влажная зима снизит смертность слизней. Ситуация также может повлиять на хищников, питающихся слизнями. Жуки, используемые для борьбы со слизнями в ресурсосберегающем земледелии, могут пережить кратковременное затопление, но их личинки в насыщенной влагой почве, вероятно, не выживут.

По словам исследователей, наводнения также создают много готовой пищи из растений, погибших в воде, что, в свою очередь, может привести к нашествию слизней, когда вода высохнет.

Не имея панциря для защиты, слизни сильно зависят от влажных условий, а значит, в основном размножаются весной и осенью. Отметим, что прошлый год был неблагоприятным для слизней, так как условия варьировались от холодных до экстремальных волн жары с малым количеством осадков. Однако, спустя три месяца 2026 года, похоже, складываются идеальные условия для повторения "слизневого апокалипсиса".

К счастью, у доктора Нилда есть несколько советов, как защитить сад от нашествия слизистых паразитов. Вот несколько из них:

пивные ловушки — исследования показали, что вероятность поймать слизней в ловушку с лагером в 64 раза выше, чем в ловушку с водой;

медная лента — слизь, выделяемая слизнями, реагирует с металлом, вызывая слабый электрический разряд;

измельченная яичная скорлупа — считается эффективным барьером против слизней;

альтернативное питания — считается, что это может отвадить паразитов от садов;

нематоды — встречаются в почве, ищут и убивают слизней, размножаясь в них.

