Одна з європейських країн опиниться у центрі слимакового апокаліпсису: кому готуватися

Дослідники попереджають, що жителям Великої Британії слід готуватися до "слизнепаду" — очікується, що на країну обрушиться величезна кількість слимаків, які можуть знищити місцеві сади.

Після півсотні днів безперервних дощів до Великої Британії нарешті повернулося сонце і тепла погода. Але, схоже, волога погода все ж залишила свій слід, створивши унікальні умови для нашестя слимаків, які також є садовими шкідниками, пише Daily Mail.

За словами хіміка з Ноттінгемського університету Трент, доктора Крістофера Террелла Нілда, британські сади незабаром можуть заповнитися небезпечними слимаками, здатними їх знищити. Щось подібне вже відбувалося 2024 року, коли величезна кількість слизових істот спустошила рослини.

Доктор Нілд вважає, що 2026 рік, імовірно, повторить долю 2024 року завдяки вологим умовам останніх кількох тижнів. Вважається, що повені можуть погубити зимуючі яйця і дорослих особин, а м'яка волога зима знизить смертність слимаків. Ситуація також може вплинути на хижаків, які харчуються слимаками. Жуки, які використовуються для боротьби зі слимаками в ресурсозберігаючому землеробстві, можуть пережити короткочасне затоплення, але їхні личинки в насиченому вологою ґрунті, ймовірно, не виживуть.

За словами дослідників, повені також створюють багато готової їжі з рослин, загиблих у воді, що, своєю чергою, може призвести до нашестя слимаків, коли вода висохне.

Не маючи панцира для захисту, слимаки сильно залежать від вологих умов, а отже, здебільшого розмножуються навесні та восени. Зазначимо, що минулий рік був несприятливим для слимаків, оскільки умови варіювалися від холодних до екстремальних хвиль спеки з малою кількістю опадів. Однак, через три місяці 2026 року, схоже, складаються ідеальні умови для повторення "слимакового апокаліпсису".

На щастя, у доктора Нілда є кілька порад, як захистити сад від навали слизових паразитів. Ось кілька з них:

пивні пастки — дослідження показали, що ймовірність зловити слимаків у пастку з лагером у 64 рази вища, ніж у пастку з водою;

мідна стрічка — слиз, що виділяється слимаками, реагує з металом, викликаючи слабкий електричний розряд;

подрібнена яєчна шкаралупа — вважається ефективним бар'єром проти слимаків;

альтернативне харчування — вважається, що це може відвадити паразитів від садів;

нематоди — зустрічаються в ґрунті, шукають і вбивають слимаків, розмножуючись у них.

