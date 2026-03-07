Больше двух больших белых акул: найдена самая длинная змея в мире (видео)

Змея получила прозвище "Баронесса" и считается самой длинной змеей, когда-либо измеренная, в мире — ее длина вдвое больше акулы.

Змея, найденная на юго-западе Индонезии в 2025 году, побила мировой рекорд Гиннесса как самая длинная змея в мире, когда-либо замеченная в дикой природе. Ей оказалась гигантская самка сетчатого питона (Malayopython reticulatus), получившая прозвище "Ибу Юарон" (Баронесса), пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исследователей, длина змеи от головы до хвоста составляет около 7,3 метра — для сравнения, это соизмеримо с длинной двух футбольных ворот или двух больших белых акул. Более того, Баронесса побила предыдущий рекорд, установленный другой самкой сетчатого питона с Борнео в 1999 году. Тем не менее, местные герпетологи предположили, что технически ее длина может быть еще больше.

Відео дня

Несмотря на то, что самка была обнаружена в 2025 году, однако официальное подтверждение мирового рекорда состоялось ранее в этом году в Маросе — районе в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Команда, отправившаяся измерять змею понимала, что время имеет решающее значение, так как сетчатые питоны значительно меньших размеров часто убивают местные жители — рептилии представляют угрозу для скота, домашних животных, детей и некоторых взрослых особей.

К счастью, новоиспеченная рекордсменка все еще была цела и здорова, когда ее обнаружили ученые. Ученым удалось подтвердить длину змею с помощью нескольких волонтеров, но отметила, что размер рептилии, возможно, занижен.

Отметим, что Баронессу измеряли в бодрствующем состоянии, без анестезии. Однако известно, что змеи удлиняются на 10%, когда их мышцы расслабляются во время седации, а это значит, что длина рептилии на самом деле около 8 метров. Но поскольку эта процедура по своей сути рискованна, защитники природы не хотели подвергать змею ненужной опасности.

Далее ученые взвесили змею — ее вес составил около 97 килограмм, что соизмеримо с весом гигантской панды. Также нет никаких сомнений, что Баронесса иногда весит больше, поскольку на момент взвешивания она не ела.

По словам исследователей, сетчатые питоны не ядовиты, однако они все равно опасны. В основном, такой вес обусловлен невероятно сильными мышцами, которые они используют для сжатия и удушения своей добычи.

Напомним, ранее мы писали о том, что самые огромные змеи на Земле были почти в 9 раз больше человека: что известно.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов.