Більше за двох великих білих акул: знайдена найдовша змія у світі (відео)

Змія отримала прізвисько "Баронеса" і вважається найдовшою змією, що коли-небудь була виміряна, у світі — її довжина вдвічі більша за акулу.

Змія, знайдена на південному заході Індонезії 2025 року, побила світовий рекорд Гіннесса як найдовша змія у світі, яку коли-небудь помітили в дикій природі. Нею виявилася гігантська самка сітчастого пітона (Malayopython reticulatus), що дістала прізвисько "Ібу Юарон" (Баронесса), пише Popular Science.

За словами дослідників, довжина змії від голови до хвоста становить близько 7,3 метра — для порівняння, це можна порівняти з довжиною двох футбольних воріт або двох великих білих акул. Ба більше, Баронесса побила попередній рекорд, встановлений іншою самкою сітчастого пітона з Борнео в 1999 році. Проте місцеві герпетологи припустили, що технічно її довжина може бути ще більшою.

Незважаючи на те, що самка була виявлена у 2025 році, проте офіційне підтвердження світового рекорду відбулося раніше цього року в Маросі — районі в індонезійській провінції Південний Сулавесі. Команда, яка вирушила вимірювати змію, розуміла, що час має вирішальне значення, оскільки сітчасті пітони значно менших розмірів часто вбивають місцеві жителі — рептилії становлять загрозу для худоби, домашніх тварин, дітей і деяких дорослих особин.

На щастя, новоспечена рекордсменка все ще була ціла і здорова, коли її виявили вчені. Вченим вдалося підтвердити довжину змію за допомогою кількох волонтерів, але зазначила, що розмір рептилії, можливо, занижений.

Зазначимо, що Баронессу вимірювали в неспальному стані, без анестезії. Однак відомо, що змії подовжуються на 10%, коли їхні м'язи розслабляються під час седації, а це означає, що довжина рептилії насправді близько 8 метрів. Але оскільки ця процедура за своєю суттю ризикована, захисники природи не хотіли наражати змію на непотрібну небезпеку.

Далі вчені зважили змію — її вага склала близько 97 кілограмів, що можна порівняти з вагою гігантської панди. Також немає жодних сумнівів, що Баронесса іноді важить більше, оскільки на момент зважування вона не їла.

За словами дослідників, сітчасті пітони не отруйні, проте вони все одно небезпечні. Здебільшого, така вага зумовлена неймовірно сильними м'язами, які вони використовують для стиснення та удушення своєї здобичі.

