80 млн лет назад нечто оставило 1000 отметин на склоне горы: ученые не знают, что это было

Альпинисты обнаружили более 1000 отметин в форме полумесяца на склоне скалы — ученые выяснили, что они относятся к меловому периоду. Но что именно их оставило, до сих пор остается неясным.

Более 1000 любопытных отметин были обнаружены группой альпинистов на склоне скалы недалеко от города Анкона в Италии. Исследователи смогли датировать их меловым периодом, но то, что их оставило до сих пор остается загадкой, пишет IFLScience.

Ученые, изучающие любопытные отметины, говорят, что они, вероятно, были оставлены черепахами, спасавшимися от подводного оползня в меловом периоде. Впрочем, ископаемые следы, как известно, трудно интерпретировать, поэтому в этом уверены.

Отметим, что коллекция из более чем 1000 отметин в форме весла была обнаружена в 2019 году альпинистами, восходящими на вершину. Позже ученые отправили несколько фото геологу Паоло Сандрони из Многопрофильного функционального центра региона Марке.

Сандрони с командой вернулись на склон, чтобы изучить следы внимательнее. В результате ученые пришли к выводу, что окаменелые следы на самом деле являются отпечатками ласт морских черепах, оставленными на глубоководном дне около 80 миллионов лет назад в позднем меловом периоде. Вероятно, следы сохранились благодаря землетрясения, вызвавшего подводным оползнем.

По словам авторов исследования, следы на склоне, вероятно, были оставлены стадом паникующих морских черепах, массово перемещенных землетрясением. Эти следы впоследствии были засыпаны оползнем, вызванным тем же землетрясением.

Реконструкция прошлых событий довольно точная, однако ученые все же могут быть уверены в некоторых аспектах своей истории. Во-первых, образцы известняка можно определить, что в меловом периоде он находился на глубине сотен метров на морском дне, поскольку состоит в основном из остатков морского планктона того времени. Над ним также был обнаружен слой рыхлых отложений, что свидетельствует о подводном обвале. Это также может объяснить, почему отпечатки сохранились спустя десятки миллионов лет.

Что касается того, кто оставил эти отпечатки, все становится немного сложнее. Авторы отмечают, что следы похожи на другие, которые, как считается, были оставлены морскими рептилиями с ластами, однако ученые исключили мозазавров и плезиозавров. В результате ученые пришли к выводу, что следы, вероятно, были оставлены морскими черепахами, которые, как известно, порой собираются в больших количествах для кормления и гнездования.

Отметим, что отпечатки морских черепах имеют форму полумесяца и встречаются парами, что, по словам исследователей, соответствует скольжению черепахи по морскому дну кончиками передних ласт во время плавания. Впрочем, ученые не могут быть до конца уверены в этом.

