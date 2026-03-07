80 млн років тому щось залишило 1000 відмітин на схилі гори: вчені не знають, що це було

Альпіністи виявили понад 1000 відмітин у формі півмісяця на схилі скелі — вчені з'ясували, що вони належать до крейдяного періоду. Але що саме їх залишило, досі залишається незрозумілим.

Понад 1000 цікавих відмітин були виявлені групою альпіністів на схилі скелі недалеко від міста Анкона в Італії. Дослідники змогли датувати їх крейдяним періодом, але те, що їх залишило, досі залишається загадкою, пише IFLScience.

Вчені, які вивчають цікаві відмітини, кажуть, що вони, ймовірно, були залишені черепахами, які рятувалися від підводного зсуву ґрунту в крейдяному періоді. Утім, викопні сліди, як відомо, важко інтерпретувати, тому в цьому впевнені.

Зазначимо, що колекція з більш ніж 1000 відмітин у формі весла була виявлена 2019 року альпіністами, які сходили на вершину. Пізніше вчені відправили кілька фото геологу Паоло Сандроні з Багатопрофільного функціонального центру регіону Марке.

Сандроні з командою повернулися на схил, щоб вивчити сліди уважніше. У результаті вчені дійшли висновку, що скам'янілі сліди насправді є відбитками ласт морських черепах, залишеними на глибоководному дні близько 80 мільйонів років тому в пізньому крейдяному періоді. Ймовірно, сліди збереглися завдяки землетрусу, що спричинив підводний зсув ґрунту.

За словами авторів дослідження, сліди на схилі, ймовірно, залишило стадо морських черепах, які панікували і були масово переміщені землетрусом. Ці сліди згодом були засипані зсувом ґрунту, спричиненим тим самим землетрусом.

Реконструкція минулих подій є доволі точною, проте науковці все ж таки можуть бути впевнені в деяких аспектах своєї історії. По-перше, зразки вапняку можна визначити, що в крейдяному періоді він перебував на глибині сотень метрів на морському дні, оскільки складається здебільшого із залишків морського планктону того часу. Над ним також було виявлено шар пухких відкладень, що свідчить про підводний обвал. Це також може пояснити, чому відбитки збереглися через десятки мільйонів років.

Щодо того, хто залишив ці відбитки, все стає трохи складніше. Автори зазначають, що сліди схожі на інші, які, як вважається, були залишені морськими рептиліями з ластами, проте вчені виключили мозазаврів і плезіозаврів. У результаті вчені дійшли висновку, що сліди, ймовірно, були залишені морськими черепахами, які, як відомо, часом збираються у великих кількостях для годування і гніздування.

Зазначимо, що відбитки морських черепах мають форму півмісяця і зустрічаються парами, що, за словами дослідників, відповідає ковзанню черепахи по морському дну кінчиками передніх ласт під час плавання. Утім, учені не можуть бути до кінця впевнені в цьому.

