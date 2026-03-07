Электричество использовали на тысячелетия раньше, чем считалось: какими были первые батареи

Реконструкция 2000-летней батареи предполагает, что древние люди, вероятно, использовали электричество на тысячелетия раньше, чем мы могли бы предположить.

В 2005 году мастер по изготовлению ножей Александр Базес смотрел программу "Разрушители мифов", в которой пытались реконструировать таинственный древний артефакт, считающийся древней батареей, разработанной 2000 лет назад. Однако метод, использованный в программе, показался ученому нелогичным, пишет Popular Mechanics.

Сегодня этот артефакт известен как Багдадская батарея и представляет собой керамический сосуд, содержащий медный цилиндр с вертикальным железным стержнем внутри. Несколько таких древних батарей были ранее обнаружены недалеко от Багдада и датируются примерно 300 годом до нашей эры.

Точное назначение этих артефактов до сих пор неизвестно, так как с момента обнаружения в 1936 году никому так и не удалось воссоздать батарею таким образом, чтобы подтвердить идею о том, что конструкция способна генерировать практический электрохимический отклик. В результате Александр Базес вдохновился на собственное расследование.

По словам Базеса, в своей новой работе он решил подойти к своему эксперименту с точки зрения мастера. Если этот артефакт действительно когда-то функционировал как батарея, то он, вероятно, не был первым устройством такого рода. Поэтому язык дизайна артефакта должен рассказывать историю проб и ошибок, в ходе которых его создатели 2000 лет назад нашли для себя наилучший способ получить желаемые результаты. Простыми словами: ничто не должно быть лишним и ненужным.

Предыдущие эксперименты включали заполнение банки уксусом и измерение электрического тока. Выходной ток составлял всего два вольта, что было слабо, но Базес подозревал, что в этих попытках был упущен важный элемент конструкции. Ученый создал свою собственную Багдадскую батарею и опубликовал результаты своего эксперимента.

Базес считает, что неудача предыдущих экспериментов, не сумевших получить достаточное количество вольт для питания чего-либо сейчас, объясняется пренебрежением некоторыми элементами конструкции батареи. Предполагается, что это и является источником сомнений в том, что артефакт действительно является батареей.

В своей работе Базес решил включить в свою реконструкцию припой, который в предыдущих экспериментах забыли добавить в верхнюю часть керамической банки, а затем переоценил функцию самой банки. Ученый обнаружил, что соединение припоя и неглазурованного керамического сосуда создает водную металловоздушную батарею.

Припаянный керамический сосуд функционирует как внешняя ячейка батареи, которая соединяется с медью и железом, составляющими внутреннюю ячейку. Когда в эту реконструкцию заливали электролит, такой как соленая вода или лимонный сок, которые были доступны древним ремесленникам, она генерировала более 1,4 вольта.

Исследователь отмечает, что такое напряжение способно питать электрохимические реакции, такие как гальваническое покрытие и электролиз. Для сравнения, сегодня эти процессы используются для очистки металлов и предотвращения коррозии. Базес также отмечает, что результат его эксперимента показывает, что тип жидкости в глиняном сосуде влияет на напряжение.

Ученый считает, что точное воссоздание этого древнего артефакта в том виде, в котором он был изготовлен, и добавление электролитов, которые были доступны 2000 лет назад может заставить батарею работать как гораздо более мощная батарея, чем считалось ранее. В результате можно получить значительный прирост напряжения — в результате ученый считает, что эта реконструкция является более правдоподобной.

