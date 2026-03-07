Електрику використовували на тисячоліття раніше, ніж вважалося: якими були перші батареї

Реконструкція 2000-річної батареї передбачає, що стародавні люди, ймовірно, використовували електрику на тисячоліття раніше, ніж ми могли б припустити.

У 2005 році майстер із виготовлення ножів Александр Базес дивився програму "Руйнівники міфів", у якій намагалися реконструювати таємничий стародавній артефакт, що вважається стародавньою батареєю, розробленою 2000 років тому. Однак метод, використаний у програмі, здався вченому нелогічним, пише Popular Mechanics.

Сьогодні цей артефакт відомий як Багдадська батарея і являє собою керамічну посудину, яка містить мідний циліндр із вертикальним залізним стрижнем усередині. Кілька таких стародавніх батарей були раніше виявлені недалеко від Багдада і датуються приблизно 300 роком до нашої ери.

Точне призначення цих артефактів досі невідоме, тому що з моменту виявлення в 1936 році нікому так і не вдалося відтворити батарею таким чином, щоб підтвердити ідею про те, що конструкція здатна генерувати практичний електрохімічний відгук. У результаті Александр Базес надихнувся на власне розслідування.

За словами Базеса, у своїй новій роботі він вирішив підійти до свого експерименту з точки зору майстра. Якщо цей артефакт дійсно колись функціонував як батарея, то він, ймовірно, не був першим пристроєм такого роду. Тому мова дизайну артефакту має розповідати історію проб і помилок, під час яких його творці 2000 років тому знайшли для себе найкращий спосіб отримати бажані результати. Простими словами: ніщо не має бути зайвим і непотрібним.

Попередні експерименти включали заповнення банки оцтом і вимірювання електричного струму. Вихідний струм становив лише два вольти, що було слабко, але Базес підозрював, що в цих спробах було упущено важливий елемент конструкції. Вчений створив свою власну Багдадську батарею і опублікував результати свого експерименту.

Базес вважає, що невдача попередніх експериментів, які не зуміли отримати достатню кількість вольт для живлення будь-чого зараз, пояснюється нехтуванням деякими елементами конструкції батареї. Передбачається, що це і є джерелом сумнівів у тому, що артефакт дійсно є батареєю.

У своїй роботі Базес вирішив включити у свою реконструкцію припій, який у попередніх експериментах забули додати у верхню частину керамічної банки, а потім переоцінив функцію самої банки. Вчений виявив, що з'єднання припою і неглазурованої керамічної посудини створює водну металоповітряну батарею.

Припаяна керамічна посудина функціонує як зовнішній осередок батареї, що з'єднується з міддю та залізом, які складають внутрішній осередок. Коли в цю реконструкцію заливали електроліт, як-от солона вода або лимонний сік, які були доступні стародавнім ремісникам, вона генерувала понад 1,4 вольта.

Дослідник зазначає, що така напруга здатна живити електрохімічні реакції, такі як гальванічне покриття та електроліз. Для порівняння, сьогодні ці процеси використовуються для очищення металів і запобігання корозії. Базес також зазначає, що результат його експерименту показує, що тип рідини в глиняній посудині впливає на напругу.

Вчений вважає, що точне відтворення цього стародавнього артефакту в тому вигляді, в якому його було виготовлено, і додавання електролітів, які були доступні 2000 років тому, може змусити батарею працювати як набагато потужніша батарея, ніж вважалося раніше. У результаті можна отримати значний приріст напруги — в результаті вчений вважає, що ця реконструкція є більш правдоподібною.

